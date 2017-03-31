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Нелегали ринку скрапленого газу зрозуміли, що більше поблажок до них не буде – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Нелегальні гравці ринку скрапленого газу почали об’єднуватися і виходити на мітинги, тому що відчувають реальну загрозу припинення їх існування. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив эксперт газового ринку Артем Куюн, передає УНН.

“Нелегали (на ринку скрапленого газу — ред.) відчувають реальну загрозу припинення свого існування і ще голосніше починають кричати про "переділ ринку". За попередні роки боротьби з ними такого почуття у них явно не виникало.

Я не можу стверджувати, але я не виключаю, що раніше можна було "повирішувати". А тепер, швидше за все, не виходить. Цю версію підтверджує участь в мітингу мереж, які раніше цуралися будь-яких об’єднань з колегами по нелегальному ринку”, — написав А.Куюн.

Окрім того, експерт зауважив, що ті гравці ринку, які заявляють, що їхні газові заправки демонтували незаконно, все ж не звертаються до суду, тому що знають, що їхня діяльність насправді була нелегальною.

“Головна вимога операторів АГЗП — дати їм можливість легалізуватися — залишається, тим самим підтверджуючи їх нелегальний статус. Казки про те, що "у мене є всі документи, але заправку все одно знесли“ давайте залишимо для профанів. У 99% випадків дозволів на землю немає і бути не може. Я вже мовчу за касу, офіційне працевлаштування та інші податки. Для ліквідації розходження у думках є суд, в який чомусь ніхто з демонтованих не поспішає”, — наголосив А.Куюн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.

Також нагадаємо, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.

Як повідомляв УНН, у КМДА заявили, що демонтаж нелегальних газових модулів в столиці відбувається законно.

Мерія має намір демонтувати ще щонайменше 350 незаконних газових заправок, які становлять загрозу для життя громадян.

Українські Національні Новини

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