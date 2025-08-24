Некоторые аэропорты в РФ приостановили работу по неизвестным причинам

Авиакомпания "Аэрофлот" заявила об изменениях в расписании рейсов в связи с повторным введением ограничений на прием и вылет самолетов, в частности в Нижнем Новгороде. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

"Аэрофлот" заявил, что корректирует расписание в связи с ограничениями на использование воздушного пространства - подчеркивает компания.

Тем временем жители Москвы и Санкт-Петербурга в соцсетях сообщают о задержках рейсов. Причины пока неизвестны. Официальных заявлений не было

Напомним

В Брянской области РФ зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча.

Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известно