Некоторые аэропорты в РФ приостановили работу по неизвестным причинам
Киев • УНН
Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за повторного введения ограничений на прием и вылет самолетов, в частности в Нижнем Новгороде. Жители Москвы и Санкт-Петербурга сообщают о задержках рейсов.
Авиакомпания "Аэрофлот" заявила об изменениях в расписании рейсов в связи с повторным введением ограничений на прием и вылет самолетов, в частности в Нижнем Новгороде. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
"Аэрофлот" заявил, что корректирует расписание в связи с ограничениями на использование воздушного пространства
Тем временем жители Москвы и Санкт-Петербурга в соцсетях сообщают о задержках рейсов. Причины пока неизвестны. Официальных заявлений не было
Напомним
В Брянской области РФ зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча.
