Некоторые аэропорты в РФ приостановили работу по неизвестным причинам

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 31204 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 32602 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 32044 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 20441 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 44200 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31810 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 30616 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25563 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24979 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14069 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В Харькове сообщили о подозрении мужчинам, совершившим нападение на мать украинского военного23 августа, 12:23 • 5984 просмотра
Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии23 августа, 15:16 • 6764 просмотра
В ОП заявили, что наработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам23 августа, 15:44 • 5712 просмотра
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины16:26 • 7264 просмотра
В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф16:35 • 4076 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 31194 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 25444 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 32031 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 28286 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 44192 просмотра
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 30615 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 19527 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 21278 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 23887 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31294 просмотра
Некоторые аэропорты в РФ приостановили работу по неизвестным причинам

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за повторного введения ограничений на прием и вылет самолетов, в частности в Нижнем Новгороде. Жители Москвы и Санкт-Петербурга сообщают о задержках рейсов.

Некоторые аэропорты в РФ приостановили работу по неизвестным причинам

Авиакомпания "Аэрофлот" заявила об изменениях в расписании рейсов в связи с повторным введением ограничений на прием и вылет самолетов, в частности в Нижнем Новгороде. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

"Аэрофлот" заявил, что корректирует расписание в связи с ограничениями на использование воздушного пространства

- подчеркивает компания.

Тем временем жители Москвы и Санкт-Петербурга в соцсетях сообщают о задержках рейсов. Причины пока неизвестны. Официальных заявлений не было

Напомним

В Брянской области РФ зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча.

Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известно17.08.25, 03:36 • 9323 просмотра

Вероника Марченко

Новости МираПроисшествия
Беспилотный летательный аппарат