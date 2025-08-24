У багатьох аеропортах росії введені обмеження, авіакомпанії змінюють розклад
Київ • УНН
Авіакомпанія "Аерофлот" коригує розклад рейсів через повторне введення обмежень на прийом і виліт літаків, зокрема в нижньому новгороді. Мешканці москви та санкт-петербурга повідомляють про затримки рейсів.
російська авіакомпанія "Аерофлот" заявила про зміни у розкладі рейсів у зв’язку з повторним введенням обмежень на прийом і виліт літаків, зокрема у нижньому новгороді. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
"Аерофлот" заявив, що коригує розклад у зв'язку з обмеженнями на використання повітряного простору
У свою чергу росавіація заявила про "повторне" обмеження на прийом та виліт літаків в аеропорту нижнього новгорода.
До цього у росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах саратова, волгограда, калуги, тамбова, нижнього новгорода, ульяновська, кірова, нижньокамська, казані та московському аеропорту "Шереметьєво".
Тим часом мешканці москви та санкт-петербурга у соцмережах повідомляють про затримки рейсів. Ймовірну причину озвучив мер столиці рф сергій собянін.
Сили ППО міноборони збили один безпілотник, який летів на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.
Також під атакою невідомих дронів опинився санкт-петербург. За даними російських ЗМІ, в результаті ситуації, що склалася, в аеропорту "Пулково" затримали понад 40 рейсів.
Нагадаємо
Днями у брянській області рф було зафіксовано атаку невідомих дронів на нафтопровід "Дружба". Пошкоджень зазнала нафтоперекачувальна станція в місті унеча.
Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо17.08.25, 03:36 • 9323 перегляди