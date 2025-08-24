У багатьох аеропортах росії введені обмеження, авіакомпанії змінюють розклад

$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 30895 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 32205 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 31674 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 20177 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 43955 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31793 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 30541 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25561 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24976 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14068 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового23 серпня, 12:23
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії23 серпня, 15:16
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 23 серпня, 15:44
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України16:26
У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф16:35
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 30905 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 25303 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 31681 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 28207 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 43961 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Башар аль-Асад
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Польща
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 30545 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 19473 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 21224 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 23836 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31243 перегляди
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
Долар США
Друга світова війна

У багатьох аеропортах росії введені обмеження, авіакомпанії змінюють розклад

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Авіакомпанія "Аерофлот" коригує розклад рейсів через повторне введення обмежень на прийом і виліт літаків, зокрема в нижньому новгороді. Мешканці москви та санкт-петербурга повідомляють про затримки рейсів.

У багатьох аеропортах росії введені обмеження, авіакомпанії змінюють розклад

російська авіакомпанія "Аерофлот" заявила про зміни у розкладі рейсів у зв’язку з повторним введенням обмежень на прийом і виліт літаків, зокрема у нижньому новгороді. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

"Аерофлот" заявив, що коригує розклад у зв'язку з обмеженнями на використання повітряного простору

- інформують російські ЗМІ.

У свою чергу росавіація заявила про "повторне" обмеження на прийом та виліт літаків в аеропорту нижнього новгорода.

До цього у росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах саратова, волгограда, калуги, тамбова, нижнього новгорода, ульяновська, кірова, нижньокамська, казані та московському аеропорту "Шереметьєво".

Тим часом мешканці москви та санкт-петербурга у соцмережах повідомляють про затримки рейсів. Ймовірну причину озвучив мер столиці рф сергій собянін.

Сили ППО міноборони збили один безпілотник, який летів на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

- написав собянін.

Також під атакою невідомих дронів опинився санкт-петербург. За даними російських ЗМІ, в результаті ситуації, що склалася, в аеропорту "Пулково" затримали понад 40 рейсів.

Нагадаємо

Днями у брянській області рф було зафіксовано атаку невідомих дронів на нафтопровід "Дружба". Пошкоджень зазнала нафтоперекачувальна станція в місті унеча.

Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо17.08.25, 03:36 • 9323 перегляди

Вероніка Марченко

Безпілотний літальний апарат