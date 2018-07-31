Непогода в Японии: за месяц погибло более 300 человек

В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека.



Девять человек числятся пропавшими без вести.



Еще 125 человек скончались за месяц от небывалой жары. Свыше 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.

Напомним, тайфун "Джондари" у восточного побережья Японии привел к отмене уже более 400 авиарейсов по состоянию на вечер субботы.