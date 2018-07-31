Непогода в Японии: за месяц погибло более 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля УНН. Жертвами стихийных бедствий в Японии в июле стали более 300 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека.
Девять человек числятся пропавшими без вести.
Еще 125 человек скончались за месяц от небывалой жары. Свыше 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.
Напомним, тайфун "Джондари" у восточного побережья Японии привел к отмене уже более 400 авиарейсов по состоянию на вечер субботы.