Негода в Японії: за місяць загинуло понад 300 людей

В результаті зсувів і повеней, викликаних проливними дощами, на заході країни загинули 222 людини.



Дев'ять осіб вважаються зниклими без вести.



Ще 125 людей померли за місяць від небувалої спеки. Понад 57 тисяч японців звернулися за медичною допомогою з симптомами теплового удару.

Нагадаємо, тайфун "Джондарі" у східного узбережжя Японії призвів до скасування вже більше 400 авіарейсів станом на вечір суботи.