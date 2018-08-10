Непогода в Китае: есть жертвы

Мощные дожди затопили шесть волостей и поселков, находящихся в горных районах города Байинь.



В операции по поиску пропавших без вести принимают участие большое число спасателей, включая сотрудников правительственных ведомств, военнослужащих, медработников. Свыше 600 местных жителей были эвакуированы в экстренном порядке.



От водной стихии пострадала одна из местных автошкол и близлежащие магазины. По словам свидетелей, несколько человек подхватило течение.



Из-за дождей повреждены более 10 магазинов и ресторанов, также около 20 автомобилей, принадлежащих автошколе.



"В этом районе такой сильный дождь встречается довольно редко. Возможно, он является самым сильным за более чем 10 лет", - сказал Ван Синлян, который живет рядом с автошколой.

Напомним, в Китае от наводнений уже пострадали более 30 тыс. человек.