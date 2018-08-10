Негода в Китаї: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН Вісім людей загинули, ще двоє пропали безвісти в результаті проливних дощів, що обрушилися на місто Байінь провінції Ганьсу, північно-західний Китай. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Потужні дощі затопили шість волостей і селищ, що знаходяться в гірських районах міста Байінь.
В операції з пошуку зниклих безвысти бере участь велика кількість рятувальників, включаючи співробітників урядових відомств, військовослужбовців, медпрацівників. Понад 600 місцевих жителів були евакуйовані в екстреному порядку.
Від водної стихії постраждала одна з місцевих автошкіл і прилеглі магазини. За словами свідків, кілька людей підхопила течія.
Через дощі пошкоджено більше 10 магазинів і ресторанів, також близько 20 автомобілів, що належать автошколі.
"У цьому районі такий сильний дощ зустрічається досить рідко. Можливо, він є найсильнішим за більш ніж 10 років", - сказав Ван Сінлян, який живе поруч з автошколою.
Нагадаємо, в Китаї від повеней вже постраждали понад 30 тис. чоловік.