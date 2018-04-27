Непогода в Израиле: количество жертв увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Непогода в Израиле унесла жизни уже 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкй на mignews.
9 учащихся предармейской академии - 8 девушек и 1 юноша - которые ранее пропали без вести, объявлены погибшими. Подростков некоторое время назад нашли в критическом состоянии, однако спасти их не удалось.
Как стало известно, пострадавшие - ученики предвоенной академии Бней-Цион из Тель-Авива.
Как сообщал УНН, девять юношей с полувоенной академии находятся в критическом состоянии, один пропал без вести после того, как их в четверг смыло водой во время прогулки в Нахал-Цафит.
По состоянию на вчерашнее утро непогода в Израиле унесла жизни двух человек.