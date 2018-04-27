Непогода в Израиле: количество жертв увеличилось

9 учащихся предармейской академии - 8 девушек и 1 юноша - которые ранее пропали без вести, объявлены погибшими. Подростков некоторое время назад нашли в критическом состоянии, однако спасти их не удалось.



Как стало известно, пострадавшие - ученики предвоенной академии Бней-Цион из Тель-Авива.



Как сообщал УНН, девять юношей с полувоенной академии находятся в критическом состоянии, один пропал без вести после того, как их в четверг смыло водой во время прогулки в Нахал-Цафит.



По состоянию на вчерашнее утро непогода в Израиле унесла жизни двух человек.