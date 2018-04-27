Негода в Ізраїлі: кількість жертв збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Негода в Ізраїлі забрала життя вже 11 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на mignews.
9 учнів предармійской академії - 8 дівчат та 1 хлопець - які раніше пропали безвісти, оголошені загиблими. Підлітків деякий час назад знайшли в критичному стані, проте врятувати їх не вдалося.
Як стало відомо, постраждалі - учні передвоєнної академії Бней-Ціон з Тель-Авіва.
Як повідомляв УНН, дев'ять юнаків з напіввійськової академії знаходяться в критичному стані, одна людина зникла безвісти після того, як їх в четвер змило водою під час прогулянки в Нахаба-Цафіт.
Станом на вчорашній ранок негода в Ізраїлі забрала життя двох людей.