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Непогода во Вьетнаме: погибли по меньшей мере 22 человека

Непогода во Вьетнаме: погибли по меньшей мере 22 человека

Киев  •  УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения и оползней в Северном Вьетнаме. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает УНН.

В частности, в результате оползней погибли 16 жителей провинции Лай Чау, пятеро жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь.

Кроме того, издание добавило, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек с Сон Ла.

Как сообщал УНН ранее, сильные дожди накрыли север провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг и Тхайнгуен, спровоцировав наводнения и оползни, разрушившие дома, дороги и мосты. Разгул стихии привел к серьезным пробкам на дорогах и сказался на электроснабжении.

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