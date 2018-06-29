Негода у В'єтнамі: загинуло щонайменше 22 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Щонайменше 22 особи загинуло унаслідок повені та зсувів у Північному В'єтнамі. Про це повідомляє агентство Xinhua, передає УНН.
Зокрема, в результаті зсувів загинуло 16 жителів провінції Лай Чау, п'ятеро жителів провінцій Ха-Джинг і одна людина із провінції Куанг Нінь.
Крім того, видання додало, що внаслідок повені постраждали 15 осіб із провінції Лай Чау і одна людина із Сон-Ла.
Як повідомляв УНН раніше, сильні дощі накрили північ провінції Лайтяу, Лаокай, Хазянг і Тхайнгуен, спровокувавши повені і зсуви, що зруйнували будинки, дороги і мости. Розгул стихії привів до серйозних пробок на дорогах і позначився на електропостачанні.