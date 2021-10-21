Непогода во Франции оставила без света почти 250 тысяч домохозяйств

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28309 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 60014 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77998 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232155 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132891 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401226 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317020 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215597 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245185 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255755 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
50%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22557 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5802 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4354 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4916 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11025 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 1820 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11112 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140696 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232155 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401226 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13557 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22277 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51236 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75502 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60339 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Непогода во Франции оставила без света почти 250 тысяч домохозяйств

Киев • УНН

 • 24940 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Ураган “Аврора”, который обрушился на северные департаменты Франции в четверг, привел к отключению электричества примерно в 250 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на предварительные данные оператора энергосетей Enedis, пишет УНН.

Непогода во Франции оставила без света почти 250 тысяч домохозяйств

Детали

В пресс-службе компании добавили, что уже создана кризисная группа для координации усилий по ликвидации последствий непогоды. Тем не менее точные сроки восстановления подачи электроэнергии в дома пока не называются.

По состоянию на утро четверга, в 12 департаментах на севере страны, в том числе в столичном регионе, метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний, “оранжевый” уровень погодной опасности из-за урагана “Аврора”. К настоящему моменту приборы на вершине Эйфелевой башни зафиксировали порывы ветра скоростью до 42,5 м/с. Наиболее сильный ветер за время этого погодного эпизода был отмечен в ночь на четверг на мысе Фекан (департамент Приморская Сена) — 48,5 м/с.

Радио France Bleu сообщает, что в некоторых коммунах департамента Приморская Сена с домов срывало крыши и падали целые деревья, а в департаменте Финистер на западе страны зафиксировано появление “мини-торнадо”. Кроме того, в коммуне Плозеве (департамент Финистер) как минимум один нежилой дом был разрушен, а в здании мэрии произошло обрушение крыши.

По данным телеканала, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в Бретани и Нормандии наблюдается сложная обстановка на дорогах из-за падения веток и целых деревьев, а также сильного ветра. На некоторых направлениях нарушено движение междугородных поездов. Служба “Метео Франс” прогнозирует, что наиболее опасный период закончится в четверг утром.

Видео очевидцев с Парижа:

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53