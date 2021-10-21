Негода у Франції залишила без світла майже 250 тисяч домогосподарств

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У пресслужбі компанії додали, що вже створена кризова група для координації зусиль з ліквідації наслідків негоди. Проте точні терміни відновлення подачі електроенергії у будинку поки не називаються.

Станом на ранок четверга, у 12 департаментах на півночі країни, в тому числі у столичному регіоні, метеорологічна служба Meteo France оголосила передостанній, “помаранчевий” рівень погодної небезпеки через ураган “Аврора”. До теперішнього моменту прилади на вершині Ейфелевої вежі зафіксували пориви вітру швидкістю до 42,5 м/с. Найбільш сильний вітер за час цього погодного епізоду був відзначений у ніч на четвер на мисі Фекан (департамент Приморська Сена) — 48,5 м/с.

Радіо France Bleu повідомляє, що у деяких комунах департаменту Приморська Сена з будинків зривало дахи і падали цілі дерева, а у департаменті Фіністер на заході країни зафіксовано появу “міні-торнадо”. Крім того, у комуні Плозеве (департамент Фіністер) як мінімум один нежитловий будинок був зруйнований, а у будівлі мерії сталося обвалення даху.

За даними телеканалу, на дорогах столичного регіону Іль-де-Франс, а також у Бретані і Нормандії спостерігається складна обстановка на дорогах через падіння гілок і цілих дерев, а також сильного вітру. На деяких напрямках порушено рух міжміських поїздів. Служба “Метео Франс” прогнозує, що найбільш небезпечний період закінчиться в четвер вранці.

Відео очевидців з Парижа: