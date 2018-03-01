Непогода вызвала сбой в работе крупнейших аэропортов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за сильного снега и мороза вторые сутки в крупных аэропортах Европы отменяют некоторые, а в некоторых случаях и все рейсы. Об этом передает УНН со ссылкой на ежедневные отчеты сервиса "Аэропорты Европы".
"Снег заставил аэропорт Глазго оставаться закрытым сегодня утром и вызвал задержку в аэропортах "Лондон Сити", "Лондон Хитроу", "Лондон Гатвик", "Париж Орли", "Сион" и аэропорты Женевы. Сильные ветры также вызывают задержки в аэропорту Амстердама", - говорится в отчете по 1 марта.
За прошедшие сутки, сообщает сервис, задержки рейсов возникли из-за снега в Лондоне, Дублине, Амстердаме, Биаррице (Франция) и Бильбао (Испания).
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Через дальнейший снегопад в Великобритании, Ирландии, Франции и Италии в течение ночи также наблюдался сбой в работе аэропортов.
Как сообщает издание Reuters, аэропорт Женевы в четверг, 1 марта, отменил все рейсы на неопределенный срок из-за сильных снегопадов и низких температур.