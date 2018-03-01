Негода спричинила збій в роботі найбільших аеропортів Європи

КИЇВ. 1 березня. УНН. Через сильний сніг та мороз другу добу поспіль у великих аеропортах Європи скасовують деякі, а у деяких випадках і всі рейси. Про це передає УНН з посиланням на щоденні звіти сервісу “Аеропорти Європи”.