Негода спричинила збій в роботі найбільших аеропортів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через сильний сніг та мороз другу добу поспіль у великих аеропортах Європи скасовують деякі, а у деяких випадках і всі рейси. Про це передає УНН з посиланням на щоденні звіти сервісу “Аеропорти Європи”.
“Сніг спричинив аеропорт Глазго залишатися закритим сьогодні вранці і викликав затримку в аеропортах "Лондон Сіті", "Лондоні Хітроу", "Лондон Гатвік", "Париж Орлі", "Сіон" та аеропорти Женеви. Сильні вітри також спричиняють затримки в аеропорту Амстердама”, — йдеться в звіті за 1 березня.
Минулої доби, повідомляє сервіс, затримки рейсів виникли через сніг у Лондоні, Дубліні, Амстердамі, Біарріце (Франція) та Більбао (Іспанія).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Києва не долітають деякі літаки з регіональних аеропортів
Через подальший снігопад у Великобританії, Ірландії, Франції та Італії протягом ночі також спостерігався збій в роботі аеропортів.
Як повідомляє видання Reuters, аеропорт Женеви у четвер, 1 березня, скасував всі рейси на невизначений термін через сильні снігопади і низькі температури.