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15 марта, 19:03 • 88849 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124014 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114261 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108651 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98957 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94934 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83037 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:56 • 126840 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Непогода ограничила судоходство в крупнейших портах Украины

Непогода ограничила судоходство в крупнейших портах Украины

Киев • УНН

 • 84275 просмотра

ОДЕССА. 22 февраля. УНН. Сегодня, 22 февраля, из-за тумана была ограничена лоцманская проводка судов в двух крупнейших портах Украины - Черноморска и Южного. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины, передает УНН.

По информации диспетчерской службы, другие порты Одесской области работали без ограничений. Также в обычном режиме действуют судоходные подходные каналы к портам и в устье Дуная.

18 февраля в АМПУ заявили, что учения РФ в Черном море не влияют на работу портов Украины.

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