Непогода ограничила судоходство в крупнейших портах Украины
Киев • УНН
ОДЕССА. 22 февраля. УНН. Сегодня, 22 февраля, из-за тумана была ограничена лоцманская проводка судов в двух крупнейших портах Украины - Черноморска и Южного. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины, передает УНН.
По информации диспетчерской службы, другие порты Одесской области работали без ограничений. Также в обычном режиме действуют судоходные подходные каналы к портам и в устье Дуная.
18 февраля в АМПУ заявили, что учения РФ в Черном море не влияют на работу портов Украины.