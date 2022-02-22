Непогода ограничила судоходство в крупнейших портах Украины

По информации диспетчерской службы, другие порты Одесской области работали без ограничений. Также в обычном режиме действуют судоходные подходные каналы к портам и в устье Дуная.

18 февраля в АМПУ заявили, что учения РФ в Черном море не влияют на работу портов Украины.