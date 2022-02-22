Негода обмежила судноплавство у найбільших портах України
Київ • УНН
ОДЕСА. 22 лютого. УНН. Сьогодні, 22 лютого через туман було обмежено лоцманське проведення суден у двох найбільших портах України - Чорноморська та Південного. Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України, передає УНН.
За інформацією диспетчерської служби, інші порти Одеської області працювали без обмежень. Також у звичайному режимі діють судноплавні підхідні канали до портів та у гирлі Дунаю.
18 лютого в АМПУ заявили, що навчання РФ у Чорному морі не впливають на роботу портів України.