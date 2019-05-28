Непогода на западе Украины: до сих пор подтоплены 7 дворов, 280 га угодий

КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 7 дворов в Прикарпатье, 280 га сельскохозяйственных угодий в Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.