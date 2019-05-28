Непогода на западе Украины: до сих пор подтоплены 7 дворов, 280 га угодий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 7 дворов в Прикарпатье, 280 га сельскохозяйственных угодий в Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В настоящее время подтоплений жилых домов нет... остаются подтопленными 7 домохозяйств в 2 населенных пунктах области, а именно: в г. Калуш и с. Перевозец Калушского района”, — сообщили в ведомстве о ситуации в Ивано-Франковской области.
С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 149 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленых участков дорог перевезены 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 37 тыс. 512 куб м. воды.
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Что касается Закарпатья, то подтоплений жилых домов пока нет, как и подвалов домов и дворов.
“Остаются подтопленными 280 га (угодий — ред.)”, — сообщили спасатели о ситуации в Закарпатской области, уточнив, что подтоплений пастбищ на сегодня нет.
На Закарпатье в целом откачано 32 тыс. 160 куб м. воды.
Уровень воды постепенно спадает как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской области.
Как сообщал УНН, в правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления.