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Негода на заході України: досі підтоплено 7 дворів, 280 га угідь

Негода на заході України: досі підтоплено 7 дворів, 280 га угідь

Київ • УНН

 • 8236 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Через проливні дощі, які нещодавно обрушилися на захід України, досі підтоплено 7 дворів на Прикарпатті, 280 га сільськогосподарських угідь на Закарпатті. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

"На даний час підтоплень житлових будинків немає... залишаються підтопленими 7 дворогосподарств у 2 населених пунктах області, а саме: у м. Калуш та с. Перевозець Калушського району",- повідомили у відомстві про ситуацію в Івано-Франківській області.

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 149 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 37 тис. 512 м3 води. 27 травня для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 18 чол. о/с, 6 мотопомп та 7 од. техніки.

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Що стосується Закарпаття, то підтоплень житлових будинків наразі немає, як і підвалів будинків і дворів.

"Залишаються підтопленими 280 га (угідь - ред.)", - повідомили рятувальники про ситуацію у Закарпатській області, уточнивши, що підтоплень пасовищ на сьогодні немає.

На Закарпатті загалом відкачано 32 тис. 160 куб м. води.

Рівень води поступово спадає як в Івано-Франківській, так і у Закарпатській області.

Як повідомляв УНН, в уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення.

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