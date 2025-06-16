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Нефтяные перевозчики избегают Ближнего Востока из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном - Bloomberg

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном владельцы нефтяных танкеров приостанавливают маршруты через Ближний Восток. Это привело к скачку фрахтовых ставок на 20-30%.

Нефтяные перевозчики избегают Ближнего Востока из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном - Bloomberg

Обострение конфликта между Израилем и Ираном заставило часть владельцев нефтяных танкеров приостановить маршруты через Ближний Восток, что усилило обеспокоенность относительно стабильности глобальных поставок. Из-за роста рисков фрахтовые ставки уже подскочили на 20–30%, а трейдеры предупреждают о возможных перебоях в судоходстве через Ормузский пролив – ключевую артерию мирового нефтяного рынка. Об этом пишет Bloomberg передает УНН.

Детали

Некоторые владельцы и менеджеры нефтяных танкеров "приостановили предлагать свои суда для ближневосточных маршрутов с пятницы, оценив риски, связанные с конфликтом Израиля с Ираном", - отмечает издание.

Производители и трейдеры, которые пытаются забронировать суда для загрузки сырой нефти и топлива из Персидского залива, получили мало предложений

- анонимно сообщили судоходные брокеры и фрахтователи.

Тем временем "некоторые владельцы танкеров, которые были предварительно зафрахтованы по состоянию на пятницу, в ожидании подтверждения бронирования, решили не продлевать соглашения на выходные", - сказал один из них.

Хотя вероятность значительных или длительных перебоев в поставках на этом этапе может быть малой, за стабильностью судоходства на Ближнем Востоке и вокруг него будет внимательно следить на мировом рынке нефти в ближайшие недели, говорится в публикации.

В регионе сосредоточено около трети мирового производства, и такие крупные экспортеры, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, имеют немного возможностей для перенаправления экспорта, если это повлияет на судоходство из Персидского залива.

На фоне обострения боевых действий, включая израильские удары по иранским энергетическим и ядерным объектам, владельцы нефтяных танкеров, как сообщает издание, усилили контроль за безопасностью судоходства через стратегический Ормузский пролив. Несмотря на то, что массовых перенаправлений маршрутов пока не зафиксировано, многие судовладельцы воздерживаются от планирования новых рейсов в Персидский залив. Это уже создает условия для роста фрахтовых ставок и риска перебоев в поставках, подчеркивается в публикации.

По словам трейдеров и морских брокеров, "в пятницу стоимость транспортировки на ключевом маршруте TD3C, соединяющем Ближний Восток с Китаем, выросла до 55–58 пунктов Worldscale – на 20–30% больше, чем в начале недели".

Хотя окончательные расценки за понедельник еще не обнародованы из-за нехватки активных соглашений, предварительные индикативные данные свидетельствуют о росте индекса до около 65 пунктов.

Дополнение

Индексы Worldscale – это процентное соотношение к базовой ставке перевозки, которую ежегодно устанавливают для главных маршрутов. В то же время растут и цены на производные инструменты – соглашения по экспедированию грузов (FFA), которые позволяют зафиксировать ставки вперед. В понедельник цена перевозки на маршруте TD3C поднялась до почти 14 долларов за тонну – против примерно 11 долларов до авиаударов Израиля по Ирану.

Цены на нефть нестабильны из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном16.06.25, 09:17 • 1988 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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