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Нафтові перевізники уникають Близького Сходу через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном - Bloomberg

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном власники нафтових танкерів призупиняють маршрути через Близький Схід. Це призвело до стрибка фрахтових ставок на 20-30%.

Нафтові перевізники уникають Близького Сходу через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном - Bloomberg

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном змусило частину власників нафтових танкерів призупинити маршрути через Близький Схід, що посилило занепокоєння щодо стабільності глобальних постачань. Через зростання ризиків фрахтові ставки вже підскочили на 20–30%, а трейдери попереджають про можливі перебої у судноплавстві через Ормузьку протоку - ключову артерію світового нафтового ринку. Про це пише Bloomberg передає УНН.

Деталі

Деякі власники та менеджери нафтових танкерів "призупинили пропонувати свої судна для близькосхідних маршрутів з п'ятниці, оцінивши ризики, пов'язані з конфліктом Ізраїлю з Іраном", - зазначає видання.

Виробники та трейдери, які намагаються забронювати судна для завантаження сирої нафти та палива з Перської затоки, отримали мало пропозицій

- анонімно повідомили судноплавні брокери та фрахтувальники.

Тим часом "деякі власники танкерів, які були попередньо зафрахтовані станом на п'ятницю, в очікуванні підтвердження бронювання, вирішили не продовжувати угоди на вихідні", - сказав один із них.

Хоча ймовірність значних або тривалих перебоїв у постачанні на цьому етапі може бути малою, стабільність судноплавства на Близькому Сході та навколо нього буде уважно стежити на світовому ринку нафти в найближчі тижні, ідеться у публікації.

У регіоні зосереджено близько третини світового виробництва, і такі великі експортери, як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, мають небагато можливостей для перенаправлення експорту, якщо це вплине на судноплавство з Перської затоки.

На тлі загострення бойових дій, включно з ізраїльськими ударами по іранських енергетичних і ядерних об'єктах, власники нафтових танкерів, як повідомляє видання, посилили контроль за безпекою судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку. Попри те, що масових перенаправлень маршрутів поки не зафіксовано, багато судновласників утримуються від планування нових рейсів у Перську затоку. Це вже створює умови для зростання фрахтових ставок і ризику перебоїв у поставках, підкреслюється у публікації.

За словами трейдерів та морських брокерів, "у п’ятницю вартість транспортування на ключовому маршруті TD3C, що з’єднує Близький Схід із Китаєм, зросла до 55–58 пунктів Worldscale - на 20–30% більше, ніж на початку тижня".

Хоча остаточні розцінки за понеділок ще не оприлюднені через нестачу активних угод, попередні індикативні дані свідчать про зростання індексу до близько 65 пунктів.

Доповнення

Індекси Worldscale - це відсоткове співвідношення до базової ставки перевезення, яку щорічно встановлюють для головних маршрутів. Водночас зростають і ціни на похідні інструменти - угоди з експедирування вантажів (FFA), які дозволяють зафіксувати ставки наперед. У понеділок ціна перевезення на маршруті TD3C піднялася до майже 14 доларів за тонну - проти приблизно 11 доларів до авіаударів Ізраїлю по Ірану.

Ціни на нафту нестабільні через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном16.06.25, 09:17 • 2042 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
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Bloomberg
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Китайська Народна Республіка
Іран
Tesla
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