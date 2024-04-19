Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  172192 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  206781 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  206955 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  168358 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  117649 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128558 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139477 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137986 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124428 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103870 просмотра

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  498606 просмотра

Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

"Башнефть" установила механические сетки и системы наблюдения для защиты своих нефтеперерабатывающих заводов от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  547 просмотра
Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Из-за российской агрессии в Днепре горит пятиэтажный дом, под завалами которого, возможно, есть жертвы. Также пострадали Криворожский и Синельниковский районы, в результате чего погибла одна женщина.

Война •   •  3690 просмотра
Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

Вражеские беспилотники Shahed иранского производства были обнаружены на Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Война •   •  9695 просмотра
Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

19 апреля: День подснежника, День чеснока

Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника. Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце.

УНН Lite •   •  21171 просмотра
19 апреля: День подснежника, День чеснока

Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух самолеты и начала процедуры для обеспечения безопасности своего воздушного пространства из-за интенсивных российских ракетных ударов по Украине.

Война •   •  13732 просмотра
Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине

Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

Израильские ракеты нанесли удар по территории Ирана.

Война •   •  66419 просмотра
Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

В Днепре из-за ракетного обстрела были активированы системы противовоздушной обороны, а глава областной военной администрации призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Война •   •  63649 просмотра
В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

Произошел взрыв в Одессе

В Одессе прогремел взрыв.

Война •   •  40362 просмотра
Произошел взрыв в Одессе

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы.

Война •   •  33356 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

ПВО рф сбили 25 целей над белгородом: повреждены здания и транспорт во время воздушной атаки

Системы противовоздушной обороны сбили 25 воздушных целей, приближавшихся к белгородской области, нанеся ущерб жилым домам, складам, автомобилям и другой инфраструктуре.

Война •   •  31555 просмотра
ПВО рф сбили 25 целей над белгородом: повреждены здания и транспорт во время воздушной атаки