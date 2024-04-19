Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

российская нефтеперерабатывающая компания "Башнефть" защитила свои заводы от атак беспилотных летательных аппаратов, установив механические сетки. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По словам главы башкирии радия хабирова, были установлены механические сетки, которые обеспечат защиту нефтеперерабатывающих заводов компании "Башнефть" от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов.

Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение - заявил хабиров.

Он также отметил, что компания установила систему наблюдения на своих объектах и ведет диалог с министерством обороны РФ для получения дополнительной поддержки. Детали этого сотрудничества остаются конфиденциальными на данном этапе.

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