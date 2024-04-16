В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ

В российской столице пожар на военном заводе "Авангард", который специализируется на изготовлении ракет для комплексов С-300 и С-400. Об этом пишут росСМИ, передає УНН.

Детали

По данным источников "360" и Агентства городских новостей "Москва", пожар площадью 50 кв. м. произошел в цеху №12 машиностроительного завода "Авангард".

К настоящему времени пожар не потушен.

Справочно

На заводе выпускают ракеты для систем противовоздушной обороны.

Кроме того, по информации из открытых источниках, этот завод является основным по производству ракет для комплексов С-300 и С-400