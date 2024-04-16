В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  22447 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  28301 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  50817 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  80227 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  122884 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135854 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136123 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123329 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103055 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203559 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби

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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  346030 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  382169 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  396538 просмотра

В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ

Пожар произошел на московском военном заводе "Авангард", производящем ракеты для систем ПВО С-300 и С-400.

Война •   •  5141 просмотра
В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ

Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле

Исследователи открыли огромную черную дыру под названием Gaia BH3 в центре галактики Млечный Путь. Масса найденого космического объекта в 33 раза превышает массу Солнца.

Технологии •   •  4908 просмотра
Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле

Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби

Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта, предложенные спикером Палаты представителей для финансирования потребностей национальной безопасности, включая помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам, но настаивает на том, чтобы Украина и Израиль получили необходимую помощь по безопасности как можно быстрее.

политика •   •  5591 просмотра
Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби

Зеленский заявил, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины

Зеленский поблагодарил Шольца за его лидерство и коммуникацию с Пекином, заявив, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир в Украине.

Война •   •  7163 просмотра
Зеленский заявил, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины

Сырский и Умеров доложили Зеленскому о фронтовой ситуации и защитных действиях

Президент Украины Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте, заявив, что задача - сдерживать российские атаки и отражать каждую атаку оккупанта.

Война •   •  6398 просмотра
Сырский и Умеров доложили Зеленскому о фронтовой ситуации и защитных действиях

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Украина движется к международному механизму компенсации через резолюцию ПАСЕ "Поддержка восстановления Украины", которая позволяет физическим и юридическим лицам подавать иски о возмещении ущерба, причиненного войной, включая материальные и нематериальные потери, с целью аккумуляции средств из замороженных российских активов.

Война •   •  22447 просмотра
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину

Российские оккупанты совершили воздушный налет на Ямпольскую громаду, нанеся ущерб частным предприятиям и ранив 29-летнего местного предпринимателя.

Война •   •  7899 просмотра
Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину

Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA

NASA отказывается от существующего плана сбора и возвращения образцов грунта с Марса до 2040 года, стоимостью 11 миллиардов долларов из-за высоких затрат и задержек. Национальное аэрокосмическое агентство США ищет новые инновационные и более дешевые подходы.

Технологии •   •  6308 просмотра
Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA

Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба - Зеленский

Украина будет требовать проведения заседания Совета Украина-НАТО для обсуждения вопросов защиты неба, поставки систем противовоздушной обороны и ракет, о чем объявил президент Владимир Зеленский в ответ на недавние угрозы и конфликты.

Война •   •  7665 просмотра
Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба - Зеленский

На фронте зафиксировали 50 боевых столкновений, больше всего атак на Бахмутском и Новопавловском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 50 боевых столкновений вдоль линии фронта, при этом больше всего атак противник провел на Бахмутском и Новопавловском направлениях, а на нескольких участках применил авиацию.

Война •   •  6204 просмотра
На фронте зафиксировали 50 боевых столкновений, больше всего атак на Бахмутском и Новопавловском направлениях - Генштаб