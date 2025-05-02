Нефть подорожала на фоне открытия Китаем дверей для торговых переговоров с США

$41.590.12
47.080.09
ukenru
ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр
05:30 • 12380 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 57928 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 129850 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 115131 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 125262 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 125991 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 310949 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 158997 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 172389 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226694 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
3м/с
30%
756 мм
Популярные новости

Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

1 мая, 23:25 • 22011 просмотра

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

2 мая, 01:04 • 15413 просмотра

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

02:53 • 14397 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

03:23 • 31495 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

03:35 • 19231 просмотра
публикации

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 10885 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 112579 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 210513 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 310947 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 238354 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 21807 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 24896 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 25516 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 30744 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 33753 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Нефть подорожала на фоне открытия Китаем дверей для торговых переговоров с США

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Цены на нефть немного выросли после заявления Китая об открытости к переговорам с США по пошлинам. Это породило надежды на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками.

Нефть подорожала на фоне открытия Китаем дверей для торговых переговоров с США

Цены на нефть немного выросли в пятницу после того, как Китай заявил, что открыт для переговоров с США по поводу пошлин, что породило надежды на деэскалацию ожесточенной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов, или 0,1%, до $62,22 за баррель в 08:04 по Гринвичу (11:04 по Киеву), тогда как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 6 центов, или 0,1%, до $59,30 за баррель.

За неделю нефть марки Brent упала на 7%, а WTI упала на 6%, что стало самым большим недельным падением за месяц.

Министерство торговли Китая заявило в пятницу, что Пекин "оценивает" предложение Вашингтона провести переговоры, направленные на решение вопроса масштабных пошлин президента США Дональда Трампа, что является сигналом возможного смягчения торговой напряженности, которая потрясла мировые рынки.

США хотят начать переговоры по пошлинам с Китаем – СМИ01.05.25, 18:35 • 9332 просмотра

Опасения, что более масштабная торговая война может подтолкнуть мировую экономику к рецессии и ограничить спрос на нефть, как раз в то время, когда группа ОПЕК+ готовится увеличить добычу, сильно повлияли на цены на нефть в последние недели.

"Есть определенный оптимизм в отношении отношений США и Китая, но признаки пока что только очень предварительные, - сказал Гарри Чилингуирян, руководитель исследовательской группы в Onyx Capital Group. - Ситуация по-прежнему очень изменчива, шаг вперед, два шага назад, когда речь идет о тарифах".

Цены на нефть также были подкреплены угрозой Трампа ввести вторичные санкции в отношении покупателей иранской нефти. Китай является крупнейшим в мире импортером иранской сырой нефти.

Трамп угрожает санкциями всем странам, которые будут покупать нефть в Иране01.05.25, 23:36 • 3170 просмотров

Комментарии Трампа последовали за отсрочкой переговоров США с Ираном по поводу его ядерной программы. Ранее он возобновил кампанию "максимального давления" на Иран, которая включала усилия по снижению экспорта нефти страны до нуля, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие.

Цены на нефть выросли в конце сессии в четверг и выросли почти на 2% после высказываний Трампа, что компенсировало некоторые потери, зафиксированные ранее на этой неделе в ожиданиях поступления на рынок большего количества поставок ОПЕК+.

В среду агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК+, проинформировала союзников и отраслевых экспертов о том, что она не желает поддерживать цены на нефть дальнейшими сокращениями поставок.

Несколько членов ОПЕК+ намерены предложить группе ускорить повышение добычи в июне второй месяц подряд, как сообщало агентство Reuters. Восемь стран ОПЕК+ встретятся 5 мая, чтобы принять решение о плане добычи на июнь.

"Учитывая устойчивый рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, и структурный спад мирового спроса, мы не видим естественной точки возврата для этих баррелей, и в конечном итоге группе, вероятно, придется пережить некоторые ценовые трудности, независимо от того, когда она прекратит свои сокращения", - говорится в аналитической записке BMI.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Китай
Соединенные Штаты
Иран
Brent
$62.14
Bitcoin
$96,362.10
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.46
Золото
$3,267.11
Ethereum
$1,816.40