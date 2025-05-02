Нефть подорожала на фоне открытия Китаем дверей для торговых переговоров с США

Цены на нефть немного выросли в пятницу после того, как Китай заявил, что открыт для переговоров с США по поводу пошлин, что породило надежды на деэскалацию ожесточенной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов, или 0,1%, до $62,22 за баррель в 08:04 по Гринвичу (11:04 по Киеву), тогда как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 6 центов, или 0,1%, до $59,30 за баррель.

За неделю нефть марки Brent упала на 7%, а WTI упала на 6%, что стало самым большим недельным падением за месяц.

Министерство торговли Китая заявило в пятницу, что Пекин "оценивает" предложение Вашингтона провести переговоры, направленные на решение вопроса масштабных пошлин президента США Дональда Трампа, что является сигналом возможного смягчения торговой напряженности, которая потрясла мировые рынки.

США хотят начать переговоры по пошлинам с Китаем – СМИ

Опасения, что более масштабная торговая война может подтолкнуть мировую экономику к рецессии и ограничить спрос на нефть, как раз в то время, когда группа ОПЕК+ готовится увеличить добычу, сильно повлияли на цены на нефть в последние недели.

"Есть определенный оптимизм в отношении отношений США и Китая, но признаки пока что только очень предварительные, - сказал Гарри Чилингуирян, руководитель исследовательской группы в Onyx Capital Group. - Ситуация по-прежнему очень изменчива, шаг вперед, два шага назад, когда речь идет о тарифах".

Цены на нефть также были подкреплены угрозой Трампа ввести вторичные санкции в отношении покупателей иранской нефти. Китай является крупнейшим в мире импортером иранской сырой нефти.

Трамп угрожает санкциями всем странам, которые будут покупать нефть в Иране

Комментарии Трампа последовали за отсрочкой переговоров США с Ираном по поводу его ядерной программы. Ранее он возобновил кампанию "максимального давления" на Иран, которая включала усилия по снижению экспорта нефти страны до нуля, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие.

Цены на нефть выросли в конце сессии в четверг и выросли почти на 2% после высказываний Трампа, что компенсировало некоторые потери, зафиксированные ранее на этой неделе в ожиданиях поступления на рынок большего количества поставок ОПЕК+.

В среду агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК+, проинформировала союзников и отраслевых экспертов о том, что она не желает поддерживать цены на нефть дальнейшими сокращениями поставок.

Несколько членов ОПЕК+ намерены предложить группе ускорить повышение добычи в июне второй месяц подряд, как сообщало агентство Reuters. Восемь стран ОПЕК+ встретятся 5 мая, чтобы принять решение о плане добычи на июнь.

"Учитывая устойчивый рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, и структурный спад мирового спроса, мы не видим естественной точки возврата для этих баррелей, и в конечном итоге группе, вероятно, придется пережить некоторые ценовые трудности, независимо от того, когда она прекратит свои сокращения", - говорится в аналитической записке BMI.