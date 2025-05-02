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Нафта подорожчала на тлі відкриття Китаєм дверей для торгових переговорів зі США

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Ціни на нафту трохи зросли після заяви Китаю про відкритість до переговорів із США щодо мит. Це породило надії на деескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками.

Нафта подорожчала на тлі відкриття Китаєм дверей для торгових переговорів зі США

Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю після того, як Китай заявив, що відкритий для переговорів із США щодо мит, що породило надії на деескалацію запеклої торгової війни між двома найбільшими економіками світу та споживачами нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 9 центів, або 0,1%, до $62,22 за барель о 08:04 за Гринвічем (11:04 за Києвом), тоді як ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 6 центів, або 0,1%, до $59,30 за барель.

За тиждень нафту марки Brent впала на 7%, а WTI впала на 6%, що стало найбільшим тижневим падінням за місяць.

Міністерство торгівлі Китаю заявило в п'ятницю, що Пекін "оцінює" пропозицію Вашингтона провести переговори, спрямовані на вирішення питання масштабних мит президента США Дональда Трампа, що є сигналом можливого пом'якшення торгової напруги, яка потрясла світові ринки.

США хочуть розпочати переговори щодо мит з Китаєм - ЗМІ01.05.25, 18:35 • 9332 перегляди

Побоювання, що масштабніша торгівельна війна може підштовхнути світову економіку до рецесії і обмежити попит на нафту, якраз у той час, коли група ОПЕК+ готується збільшити видобуток, сильно вплинули на ціни на нафту в останні тижні.

"Є певний оптимізм щодо відносин США і Китаю, але ознаки поки що тільки дуже попередні, - сказав Гаррі Чилінгуїрян, керівник дослідницької групи в Onyx Capital Group. - Ситуація, як і раніше, дуже мінлива, крок уперед, два кроки назад, коли йдеться про тарифи".

Ціни на нафту також були підкріплені погрозою Трампа запровадити вторинні санкції щодо покупців іранської нафти. Китай є найбільшим у світі імпортером іранської сирої нафти.

Трамп погрожує санкціями всім країнам, які купуватимуть нафту в Ірану01.05.25, 23:36 • 3178 переглядiв

Коментарі Трампа послідували за відтермінуванням переговорів США з Іраном з приводу його ядерної програми. Раніше він відновив кампанію "максимального тиску" на Іран, яка включала зусилля щодо зниження експорту нафти країни до нуля, щоб перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю.

Ціни на нафту зросли наприкінці сесії у четвер і зросли майже на 2% після висловлювань Трампа, що компенсувало деякі втрати, зафіксовані раніше цього тижня на очікуваннях надходження на ринок більшої кількості постачань ОПЕК+.

У середу агентство Reuters повідомило, що Саудівська Аравія, фактичний лідер ОПЕК+, проінформувала союзників та галузевих експертів про те, що вона не бажає підтримувати ціни на нафту подальшими скороченнями постачання.

Декілька членів ОПЕК+ мають намір запропонувати групі прискорити підвищення видобутку в червні другий місяць поспіль, як повідомляло агентство Reuters. Вісім країн ОПЕК+ зустрінуться 5 травня, щоб ухвалити рішення про план видобутку на червень.

"З огляду на стійке зростання поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, і структурний спад світового попиту, ми не бачимо природної точки повернення для цих барелів, і врешті групі, імовірно, доведеться пережити деякі цінові труднощі, незалежно від того, коли вона припинить свої скорочення", - ідеться в аналітичній записці BMI.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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