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Нефть подорожала на фоне надежд на переговоры США и Китая и снижения американской добычи

Киев • УНН

 • 2640 просмотра

Цены на нефть выросли, поддержанные позитивными настроениями относительно торговых переговоров между США и Китаем. Также повлияли признаки снижения добычи сланцевой нефти в США.

Нефть подорожала на фоне надежд на переговоры США и Китая и снижения американской добычи

Цены на нефть сократили рост в среду, но выросли во вторую сессию, найдя поддержку в позитивных настроениях инвесторов относительно торговых переговоров между США и Китаем, которые состоятся в эти выходные, и признаках снижения добычи сланцевой нефти в США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 34 цента за баррель, или около 0,6%, до $62,49 за баррель на момент написания новости Reuters, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 44 цента, или 0,7%, за $59,53.

США и Китай должны встретиться в Швейцарии, что может стать первым шагом к разрешению торговой войны, подрывающей мировую экономику.

Китай и США проведут первые торговые переговоры с начала противостояния по пошлинам07.05.25, 08:19 • 3596 просмотров

"Очевидно, что надежды на торговые переговоры велики", - сказал Бьярне Шильдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB.

Обе эталонные марки упали до четырехлетних минимумов на этой неделе после того, как ОПЕК+ решила ускорить рост производства, что вызвало опасения по поводу избыточного предложения в то время, когда пошлины США усилили обеспокоенность по поводу спроса.

ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии увеличивает добычу, несмотря на падение цен на нефть - FT03.05.25, 15:51 • 10108 просмотров

Однако некоторые американские производители дали понять, что сократят расходы, предупредив, что добыча нефти в стране, возможно, достигла пика, что также способствует росту рынка, говорят аналитики.

"Также стоит отметить, что увеличение производства ОПЕК на выходных было полностью заложено в ценах", - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Торговые переговоры между США и Китаем начнутся после недель эскалации напряженности, в результате которой пошлины на импорт товаров между двумя крупнейшими экономиками мира взлетели намного выше 100%.

"Однако ожидается, что волатильность сохранится, а потенциал роста будет ограничен, поскольку ОПЕК+ будет возвращать баррели на рынок быстрее, чем ожидалось, а политика США остается непредсказуемой", - сказал Тамас Варга, аналитик PVM, брокерской и консалтинговой фирмы.

Данные правительства США по запасам должны быть опубликованы позже. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что в среднем запасы нефти в США сократятся на 800 000 баррелей за прошедшую неделю.

Источники на рынке сообщили, что запасы нефти упали на 4,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 2 мая, со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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