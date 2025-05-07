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Нафта подорожчала на тлі надій на переговори США і Китаю та зниження американського видобутку

Київ • УНН

 • 3386 перегляди

Ціни на нафту зросли, підтримані позитивними настроями щодо торгових переговорів між США та Китаєм. Також вплинули ознаки зниження видобутку сланцевої нафти у США.

Нафта подорожчала на тлі надій на переговори США і Китаю та зниження американського видобутку

Ціни на нафту скоротили зростання в середу, але зросли у другу сесію, знайшовши підтримку в позитивних настроях інвесторів щодо торгових переговорів між США та Китаєм, які відбудуться цими вихідними, та ознаках зниження видобутку сланцевої нафти у США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи за барель, або близько 0,6%, до $62,49 за барель на час написання новини Reuters, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 44 центи, або 0,7%, за $59,53.

США та Китай мають зустрітися у Швейцарії, що може стати першим кроком до вирішення торгової війни, що підриває світову економіку.

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"Очевидно, що надії на торговельні переговори великі", - сказав Б'ярне Шілдроп, головний аналітик із сировинних товарів у SEB.

Обидві еталонні марки впали до чотирирічних мінімумів цього тижня після того, як ОПЕК+ вирішила прискорити зростання виробництва, що викликало побоювання щодо надмірної пропозиції в той час, коли мита США посилили стурбованість щодо попиту.

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Проте деякі американські виробники дали зрозуміти, що скоротять витрати, попередивши, що видобуток нафти в країні, можливо, досяг піка, що також сприяє зростанню ринку, кажуть аналітики.

"Також варто відзначити, що збільшення виробництва ОПЕК на вихідних було повністю закладено у цінах", - сказав аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

Торгові переговори між США та Китаєм почнуться після тижнів ескалації напруженості, внаслідок якої мита на імпорт товарів між двома найбільшими економіками світу злетіли набагато вище за 100%.

"Однак очікується, що волатильність збережеться, а потенціал зростання буде обмежений, оскільки ОПЕК+ повертатиме барелі на ринок швидше, ніж очікувалося, а політика США залишається непередбачуваною", - сказав Тамас Варга, аналітик PVM, брокерської та консалтингової фірми.

Дані уряду США щодо запасів мають бути опубліковані пізніше. Аналітики, опитані Reuters, очікують, що в середньому запаси нафти в США скоротяться на 800 000 барелів за минулий тиждень.

Джерела на ринку повідомили, що запаси нафти впали на 4,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 2 травня, з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок.

Ціни на російську нафту впали до дворічного мінімуму в рублях06.05.25, 14:04 • 6922 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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