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15 марта, 19:03 • 116309 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170075 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140116 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132398 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113997 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106161 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Неформальная встреча лидеров ЕС без Великобритании запланирована сегодня в Брюсселе

Неформальная встреча лидеров ЕС без Великобритании запланирована сегодня в Брюсселе

Киев • УНН

 • 7858 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Первая неформальная встреча лидеров 27 стран-членов Европейского Союза без участия Великобритании запланирована сегодня в Брюсселе в рамках саммита ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Среда (29 июня - ред.) - первая неформальная встречи 27 стран-членов ЕС по Brexit и общего будущего 27-и в ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее в совместном заявлении председатель Европейского Совета Дональд Туск, президент Европарламента Мартин Шульц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер отметили, что Великобритания не должна медлить и как можно быстрее начать процесс выхода из ЕС.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме по 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.

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