Неформальная встреча лидеров ЕС без Великобритании запланирована сегодня в Брюсселе

"Среда (29 июня - ред.) - первая неформальная встречи 27 стран-членов ЕС по Brexit и общего будущего 27-и в ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее в совместном заявлении председатель Европейского Совета Дональд Туск, президент Европарламента Мартин Шульц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер отметили, что Великобритания не должна медлить и как можно быстрее начать процесс выхода из ЕС.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме по 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.