Неформальна зустріч лідерів ЄС без Британії запланована сьогодні у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Перша неформальна зустріч лідерів 27 країн-членів Європейського Союзу без участі Великої Британії запланована сьогодні у Брюсселі в рамках саміту ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
"Середа (29 червня - ред.) - перша неформальна зустрічі 27 країн-членів ЄС щодо Brexit і спільного майбутнього 27-и у ЄС", - йдеться у повідомленні.
Раніше у спільній заяві голова Євроради Дональд Туск, президент Європарламенту Мартін Шульц, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер зазначили, що Велика Британія не має зволікати і повинна якнайшвидше розпочати процес виходу з ЄС.
Нагадаємо, референдум щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії та Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.