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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 57950 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 32435 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Нефедов пообещал за неделю усовершенствовать работу новой таможни

Нефедов пообещал за неделю усовершенствовать работу новой таможни

Киев  •  УНН

 • 16488 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Глава Гостаможни Максим Нефедов пообещал за неделю завершить все доработки в отношении мест доставки и отдельных случаев транзита на новой таможни, которая с сегодняшнего дня начала свою работу. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгреб за неделю - места доставки, в отдельных случаях транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше. Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого освобождаем", - отметил Нефедов.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 8 декабря, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.

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