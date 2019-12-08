Нефедов пообещал за неделю усовершенствовать работу новой таможни

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгреб за неделю - места доставки, в отдельных случаях транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше. Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого освобождаем", - отметил Нефедов.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 8 декабря, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.



