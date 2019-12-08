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Нефьодов пообіцяв за тиждень удосконалити роботу нової митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Голова Держмитниці Максим Нефьодов пообіцяв за тиждень завершити всі доопрацювання щодо місць доставки та окремих випадків транзиту на новій митниці, яка від сьогодні почала свою роботу. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Ще залишаються точкові питання, які розгрібемо за тиждень - місця доставки, окреми випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі. Наразі до штату ДержМитСлужби переведено більше 50% працівників і цей процес буде продовжуватись в грудні. В грудні ж стартуємо конкурси, аби замістити тих, кого звільняємо", - зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, від сьогодні, з 8 грудня, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

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