Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) создано в Украине с целью обеспечения эффективного управления арестованным имуществом в рамках уголовного производства. В теории, оно должно способствовать сохранению стоимости арестованного имущества, однако на практике деятельность Агентства часто критикуют за неэффективность и коррупционные риски, пишет УНН.

АРМА должно заниматься управлением арестованных и реализацией конфискованных активов, имеющих сомнительное или незаконное происхождение. Идея заключается в том, что Агентство сохраняет экономическую стоимость актива до окончательного решения суда по нему. Однако, анализируя последние громкие кейсы АРМА, возникает впечатление, что Агентство стало заложником в руках неумелых управленцев.

Несмотря на то, что год назад в АРМА сменился руководитель, и новая руководительница Елена Дума обещала провести ряд изменений, в отчете Агентства за 2023 год мы все равно видим, что ключевые сферы деятельности структуры - розыск и управление арестованными активами - до сих пор не показывают прогресса.

Последний год неоднократно звучали нарекания и на неэффективное управление активами после их передачи в АРМА. Например, были случаи, когда арестованные предприятия были в шаге от прекращения деятельности из-за отсутствия надлежащего управления.

В частности, из последних ярких примеров неудачного управления арестованным имуществом является кейс "Моршинской". АРМА пытается передать активы компании, арестованные из-за ее связи с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом, ее прямому конкуренту ООО "Карпатские минеральные воды". Акционеры IDS Ukraine, которые владеют более 50% акций "Моршинской" и не попали под санкции, считают, что производитель "Карпатской родниковой" не заинтересован в сохранении и приумножении этого актива. "Единственной целью может быть присвоение, ослабление или уничтожение активов конкурента", - отметили в компании.

Еще одним примером бестолкового выбора управляющего имуществом является кейс АЗС Glusco, конфискованных у пророссийского олигарха-беглеца Виктора Медведчука. АРМА, в частности, пришлось инициировать перед правительством отмену распоряжений и расторжение договоров с ПАО "Укрнафта" и переизбирать управляющего. По данным Агентства, компания сознательно не захотела подписывать акт приема-передачи АЗС, хотя была выбрана для управления активами. Таким образом за время, пока АЗС не работали, бюджет Украины недополучал 5 млн грн ежемесячно. Позже АРМА и "Укрнафта" все же нашли компромисс и вышли из ситуации.

Эксперты связывают неэффективность выбора управляющих арестованными активами с отсутствием документа, который бы регламентировал порядок их отбора. Это в свою очередь создает возможности для манипуляций и неконтролируемых злоупотреблений.

К тому же, международные специалисты неоднократно отмечали необходимость существенного улучшения законодательной базы деятельности АРМА, чтобы исключить любые коррупционные риски.

"На самом деле коррупционные риски в чем заключаются - в том, что очень ограниченное количество информации в публичном доступе о том, что происходит с тем или иным активом. Мы имеем государственный реестр арестованных активов, который не является полностью наполненным, и не вся информация в нем является корректной. И поэтому мы имеем коррупционные риски - что это может быть просто субъективный подход к выбору управляющего. И понятно, что отбирает управляющих АРМА и, если чиновники АРМА хотят получить какую-то выгоду, неправомерную, они могут это сделать", - отметил в эксклюзивном комментарии УНН юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук.

На вероятность существования коррупционных рисков наталкивает, в частности, и то, что АРМА не раскрывает размер сумм вознаграждений управляющих. Это дает основания полагать, что в Агентстве может функционировать коррупционная схема по вымыванию средств, которые могли бы стать доходами государственного бюджета.

Если же говорить в целом, то АРМА имеет потенциал стать важным инструментом в борьбе с коррупцией и обеспечении возврата незаконно приобретенного имущества государству.

Однако, для повышения прозрачности, эффективности и ответственности в управлении арестованными активами необходимо провести комплексные реформы, которые отмечают международные эксперты.

Для восстановления доверия к этому важному институту необходимо в первую очередь обеспечить прозрачность работы АРМА, а также усилить контроль за управлением арестованными активами.

Как отметил Павел Демчук, также крайне необходимо, чтобы осуществлялся эффективный поиск профессиональных управляющих с соответствующим опытом и квалификацией для работы с арестованными активами.

Добавим

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА. Однако, представители "Гулливера" заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.