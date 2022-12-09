"Слабоумие и отвага": Арестович о попытках наступления российских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Понеся большие потери, российские войска все равно пытаются наступать в Украине. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" назвал это "слабоумием" и "отвагой", передает УНН.
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"Главный девиз происходящего – слабоумие и отвага. Российская армия героически бежит на подготовленную оборону. Ну, в каком-то смысле спасибо ей за это, потому что ее с каждым таким набегом становится все меньше и меньше", – сказал Арестович.
По его словам, по всей линии фронта происходит фаза оперативно-тактического давления российских войск. Они активизировали усилия в Донецкой и Луганской областях и в районе Херсона.
"Эта активностость на Большой Потемкинский остров напротив Херсона поразила мое воображение, в очередной раз, "талантом" российского командования. Они находятся в фазе попытки вести наступательные действия. Мы, соответственно, нигде не наступаем, обороняемся, радостно пережигая пехоту противника, технику и все остальное на тех участках, где они пытаются наступать", – заявил Арестович.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 93 390 человек и сотен единиц военной техники.