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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Недоумство і відвага": Арестович про спроби наступу російських військ

"Недоумство і відвага": Арестович про спроби наступу російських військ

Київ • УНН

 • 767990 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Зазнаючи великих втрат, російські війська все одно намагаються наступати в Україні. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live" назвав це "недоумством" і "відвагою", передає УНН.

Деталі

"Головний девіз того, що відбувається, – недоумство і відвага. Російська армія героїчно біжить на підготовлену оборону. Ну, в якомусь сенсі дякуємо їй за це, бо її з кожним таким набігом стає дедалі менше", – сказав Арестович.

За його словами, по всій лінії фронту відбувається фаза оперативно-тактичного тиску російських військ. Вони активізували зусилля у Донецькій та Луганській областях, а також у районі Херсона.

"Ця активність на Великий Потьомкінський острів навпроти Херсона вкотре вразила мою уяву "талантом" російського командування. Вони перебувають у фазі спроби вести наступальні дії. Ми, відповідно, ніде не наступаємо, обороняємося, радісно перепалюючи піхоту супротивника, техніку та все інше на тих ділянках, де вони намагаються наступати", – заявив Арестович.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сягнули вже близько 93 390 осіб та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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