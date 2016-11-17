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Недобросовестный утилизатор опасных отходов пытается вернуть аннулированную лицензию через суд - министр экологии

Недобросовестный утилизатор опасных отходов пытается вернуть аннулированную лицензию через суд - министр экологии

Киев • УНН

 • 6537 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Суд первой инстанции вынес решение в пользу утилизатора опасных отходов ООО "Безопасные технологии утилизации" об обеспечении иска путем приостановления действия приказа Минприроды об аннулировании лицензии. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в Фейсбук, передает УНН.

Предприятие также оспаривает само решение ведомства в административном суде, однако вчера на заседание суда представители утилизатора так и не появились.

"Не исключаю, что истец передумал, ведь под телевизионные камеры такую свою "правду" доносить не камильфо. Что можно сказать, когда предприятие не работает, его имущество арестовано? Можем только догадываться, куда делись взятые на переработку опасные вещества, которые должен был бы перерабатывать подрядчик. Никаких подтверждений этого нет.

Вместе с тем суд первой инстанции считает, что Минприроды "погорячилось", и выдает решение в пользу истца об обеспечении иска путем приостановления действия приказа. То есть суд остановил действие нашего приказа, которым мы аннулировали разрешение на утилизацию и переработку опасных отходов недобросовестному предприятию из Сумской области", - отметил министр.

Вместе с тем О.Семерак отметил, что Миниприроды подало апелляционную жалобу на решение первой инстанции суда о приостановлении действия приказа об аннулировании лицензии. Суд должен состояться сегодня в 12:20.

"Мы будем и дальше настаивать и доказывать, что лицензия аннулирована на законных основаниях. Мы не собираемся отступать или прогибаться под "просителей".

Настаиваю на публичности рассмотрения таких дел. Другие нечистые на руку предприниматели должны задуматься, на какое преступление перед людьми и природой пошли ради быстрой наживы. Но всему есть предел.

Время прикрыть этот "Клуб интереса сферы опасных отходов". Если Вы считаете так же, то рассчитываю на поддержку в Киевском апелляционном административном суде Киева", - подчеркнул министр.

Напомним, министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.

Такие же данные подтверждают экологи. Они поясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензийних проверок на предмет соответствия материально-технической базе. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательство.

Такой законопроект уже зареесрован в Верховной Раде.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензийних проверок утилизаторов опасных отходов.

Украинские Национальные Новости

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