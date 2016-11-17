Недобросовісний утилізатор небезпечних відходів намагається повернути анульовану ліцензію через суд – міністр екології

Підприємство також оскаржує саме рішення ековідомства в адміністративному суді, проте вчора на засідання суду представники утилізатора так і не з’явилися.

“Не виключаю, що позивач передумав, бо під телевізійні камери таку свою „правду“ доносити некамильфо. Що можна сказати, коли підприємство не працює, його майно арештовано? Можемо лише здогадуватися, куди поділися взяті на переробку небезпечні речовини, які мав начебто переробляти підрядник. Жодних підтверджень цього немає.

Водночас суд першої інстанції вважає, що Мінприроди „погарячкувало“, і видає ухвалу на користь позивача про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу. Тобто суд зупинив дію нашого наказу, яким ми анулювали дозвіл на утилізацію та переробку небезпечних відходів недобросовісному підприємству із Сумщини”, — зазначив міністр.

Разом з тим О.Семерак наголосив, що Міниприроди подало апеляційну скаргу на рішення першої інстанції суду щодо зупинення дії наказу про анулювання ліцензії. Суд має відбутися сьогодні о 12.20.

“Ми будемо і надалі наполягати та доводити, що ліцензія анульована на законних підставах. Ми не збираємося відступати чи прогинатися під „прохачів“.

Наполягаю на публічності розгляду таких справ. Інші нечисті на руку підприємці мають задуматися, на який злочин перед людьми та природою пішли заради швидкої наживи. Але всьому є межа.

Час прикрити цей „Клуб інтересу сфери небезпечних відходів“. Якщо Ви вважаєте так само, то розраховую на підтримку у Київському апеляційному адміністративному суді м.Києва”, — підкреслив міністр.

Нагадаємо, міністерство екології та природних ресурсів здійснює нині перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами ( загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.

Такі ж дані підтверджують екологи. Вони пояснюют це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.

Такий законопроект вже зареєсровано у Верховній Раді.

Сам міністр екології та природних ресурсів О.Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.