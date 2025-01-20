Неделя в Украине начинается с тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 20 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. На севере местами туман, в Карпатах гололедица, температура днем от +2 до +10 градусов.
В понедельник, 20 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Об этом информирует УНН со ссыланниям на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По прогнозам синоптиков, утром в северной части местами туман; в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, в юго-западной части до 10°.
На Киевщине и в столице будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.
По области ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура день 2-7° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.