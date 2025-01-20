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"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неделя в Украине начинается с тепла: прогноз погоды на сегодня

Неделя в Украине начинается с тепла: прогноз погоды на сегодня

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В Украине 20 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. На севере местами туман, в Карпатах гололедица, температура днем от +2 до +10 градусов.

В понедельник, 20 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Об этом информирует УНН со ссыланниям на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По прогнозам синоптиков, утром в северной части местами туман; в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.  

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, в юго-западной части до 10°.  

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На Киевщине и в столице будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.

По области ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура день 2-7° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКиевКиевская область
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина
kievКиев

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