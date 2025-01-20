Неделя в Украине начинается с тепла: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 20 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Об этом информирует УНН со ссыланниям на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По прогнозам синоптиков, утром в северной части местами туман; в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, в юго-западной части до 10°.

На Киевщине и в столице будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.

По области ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура день 2-7° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.