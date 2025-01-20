Тиждень в Україні починається з тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 20 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. На півночі місцями туман, в Карпатах ожеледиця, температура вдень від +2 до +10 градусів.
У понеділок, 20 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це інформує УНН з посиланніям на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За прогнозами синоптиків, вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.
На Київщині та в столиці буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
По області вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний , 5-10 м/с.
Температура день 2-7° тепла; у Києві вдень 3-5° тепла.