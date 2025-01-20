Тиждень в Україні починається з тепла: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 20 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це інформує УНН з посиланніям на Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

На Київщині та в столиці буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів.

По області вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура день 2-7° тепла; у Києві вдень 3-5° тепла.