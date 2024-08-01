Киев • УНН
За 7 дней проект «Хочу к своим» достиг значительных результатов. 165 тысяч просмотров профилей коллаборационистов, 1 обмен, 1 прекращение сотрудничества с врагом и другие достижения демонстрируют эффективность инициативы.
Неделю назад в Украине презентовали государственный проект - "Хочу к своим", который должен способствовать возвращению украинцев из российского плена. В пресс-службе проекта рассказали о результатах работы за семь дней, передает УНН.
Как отмечается, за этот короткий срок проект уже доказал свою эффективность:
Дополнение
Если вы по той или иной причине до сих пор сотрудничаете с врагом, у вас есть шанс прекратить эту деятельность на определенных условиях. Для этого нужно заполнить специальную анкету на сайте "Хочу к своим" и четко выполнять полученные инструкции.
При этом, если вы имеете какую-то информацию о деятельности вражеских агентов, делитесь ею с проектом. Для этого также нужно заполнить специальную анкету на сайте.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и Секретариат уполномоченного по правам человека представили проект "Хочу к своим", который должен способствовать возвращению украинцев из российского плена. Киев предоставляет возможность коллаборационистам попасть обратно в рф, в омбин на пленных украинцев.