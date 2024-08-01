Неделю назад в Украине презентовали государственный проект - "Хочу к своим", который должен способствовать возвращению украинцев из российского плена. В пресс-службе проекта рассказали о результатах работы за семь дней, передает УНН.

Как отмечается, за этот короткий срок проект уже доказал свою эффективность:

165 тысяч просмотров страниц с профилями коллаборационистов осуществили пользователи сайта. Больше всего украинцев заинтересовали такие коллаборационисты: Ангелина Довбня, Дмитрий Коляденко, Владислав Козеев, Владимир Музыка, Максим Боковенко.

1 коллаборационист уже был обменен на украинца во время обмена 17.07.24. Тогда проект еще работал в тестовом режиме.



1 коллаборационист прекратил сотрудничество с врагом благодаря проекту.



7 потенциальных коллаборационистов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.



2 россиян изъявили желание поехать в Россию (над этими кейсами работают представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека).



Дополнение

Если вы по той или иной причине до сих пор сотрудничаете с врагом, у вас есть шанс прекратить эту деятельность на определенных условиях. Для этого нужно заполнить специальную анкету на сайте "Хочу к своим" и четко выполнять полученные инструкции.

При этом, если вы имеете какую-то информацию о деятельности вражеских агентов, делитесь ею с проектом. Для этого также нужно заполнить специальную анкету на сайте.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и Секретариат уполномоченного по правам человека представили проект "Хочу к своим", который должен способствовать возвращению украинцев из российского плена. Киев предоставляет возможность коллаборационистам попасть обратно в рф, в омбин на пленных украинцев.