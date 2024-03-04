Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

На этой недели большое скопление планет заставит ощущать слабость и раздражительность представителей многих знаков Зодиака. В этот период лучше разобраться в своем внутреннем мире. О том, что предвещают нам звезды специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"На этой неделе будет большое скопление планет в знаке Рыб. Поэтому, эта неделя прекрасная для всех творческих людей, а также для тех, кто любит заниматься психологией, самопознанием и духовным развитием. В этот период прекрасно заниматься йогой, медитацией, глубоко разбираться в своем внутреннем мире.

Это сильное время для всех творческих людей. Прекрасно сейчас посещать театры, выставки. Но, также мы будем ощущать слабость, раздражительность, тревожность и рассеянность. Поэтому не стоит обременять себя активными делами и не требовать от себя и других слишком большого умственного напряжения.

Главным событием этой недели будет новолуние, которое произойдёт 10 марта в 11.00 по киевскому времени в знаке Рыб. Из-за этого на протяжении ближайшего месяца нам нужно будет посмотреть вглубь себя, заняться своими душевными качествами и проявлять больше заботу друг о друге.

Негативный аспект этой недели - это Марс в Водолее, который будет иметь напряжённую квадратуру к Урану в знаке Тельца. Этот аспект говорит об агрессивных военных действиях, высокую аварийность, техногенных опасностей и также опасности от взрывов", - рассказала астролог.

По ее словам, в гороскопе Украины мы будем наблюдать достаточно много напряжённых аспектов. Самые напряженные дни - это 7 и 8 марта.

ОВЕН

Для вас эта неделя будет очень похожа на предыдущую. Самыми важными для вас будут вопросы внутреннего мира. Постарайтесь не перетруждать себя, уделите времени своему внутреннему развитию. На этой неделе могут раскрыться очень много тайн и на многое прольётся свет. Вам не хватит энергии для того, чтобы реализовывать новые планы. Постарайтесь заканчивать начатое. Будьте осторожны с финансами: с одной стороны, Вы можете получить большую прибыль, хорошую материальную поддержку. С другой, при неразумном отношении к деньгам, Вы можете потерять все свои сбережения.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас эта неделя будет достаточно активной, особенно в реализации ваших планов и проектов. Сейчас на Вас могут обрушиться много новых предложений, но будьте осторожны, чтобы не попасть в руки авантюристов. Ваши дела могут идти очень активно, сумбурно и ничего не будет следовать плану. Будьте осторожны с вашим руководством, здесь возможны острые конфликты. Сейчас не время реализовывать все свои амбициозные задумки, лучше заканчивайте начатое.

БЛИЗНЕЦЫ

Это неделя принесёт вам множество сумбурных событий. С одной стороны Вам откроются множество интересных возможностей по работе и по продвижению по службе, а с другой стороны, будет очень много непонятных и запутанных ситуаций, много неопределённости. Поэтому, не спешите сейчас принимать твёрдые решения, если вы не готовы к ним. Также будьте осторожны в отношениях с иностранцами и желательно отказаться от дальних поездок. Всю неделю вы будете находиться в больших душевных переживаниях в размышлениях. Постарайтесь больше отдыхать и высыпаться.

РАКИ

Прекрасная неделя для самопознания и для любого вида обучения, духовных практик и дальних поездок. К концу недели Вы можете получить прекрасное предложение, о котором давно мечтали. В середине недели следите за своими эмоциями, потому что вы можете чувствовать большую раздражительность и усталость. Постарайтесь больше отдыхать и набираться сил.

ЛЬВЫ

На этой неделе к вам неожиданно могут прийти интересные предложения, также будут удачные решения многих ваших вопросов совершенно необычным образом. На протяжении недели вы будете ощущать очень большое напряжение. Вам не стоит сейчас опираться на своих партнеров по бизнесу, остерегайтесь больших конфликтов с супругами, особенно к концу недели. Старайтесь через спорт и пешие прогулки снимать своё напряжение.

ДЕВЫ

Это неделя для вас будет одна из самых сложных в этом году. Будет очень большая напряженность и конфликтность. Особенно могут разладиться отношения с партнерами по бизнесу и в браке также может быть очень большие страсти. И всё это может быть из-за событий, которые будут непонятны для вас.

Поэтому постарайтесь не искать в этом логику на этой неделе и не выяснять отношения. Просто доверьтесь своим близким и опирайтесь на свою интуицию. На выходных вам надо хорошенько отдохнуть. Не начинайте ничего нового.

ВЕСЫ

Эта неделя хороша для того, чтобы вы начали заниматься своим собственным здоровьем. Уделите больше времени себе. В работе у вас будет очень много разных возможностей, но, к сожалению, не получится делать всё по плану. Возможно нарушение режима работы и сна. Поэтому постарайтесь не перезагружать себя, особенно на выходных. Также вам стоит отказаться от рисковых ситуаций, не стоит делать то, к чему вы не готовы. Отложите сложные для вас задачи на потом.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя для вас будет очень напряжённой. Здесь потребуется немалая выдержка. Сохраняйте спокойствие. Больше всего вас затронут темы брачных и любовных отношений. Страсти могут иметь самый большой накал в течение этого года. Поэтому все любовные выяснение отношений лучше оставить. Постарайтесь больше сейчас уделять времени своему здоровью и насущным делам. Заканчивайте всё начатое ранее.

СТРЕЛЬЦЫ

Скорее всего это неделя будет очень домашней, где вы максимально будете заниматься вопросами быта. Возможно у вас будет упадок сил и желание ничего не делать. Поэтому вам стоит поберечь себя, отдохните, постарайтесь хорошенько выспаться. Начало недели может быть чрезмерно эмоциональным, а к концу недели возникнуть много вопросов, касающихся ваших родственников. Вы вынуждены будете решать какие-то сложные задачи, но постарайтесь всё-таки не принимать важных решений. Делайте всё по мере возможности. Берегите себя.

КОЗЕРОГИ

Неделя может принести вам много интересных встреч и хорошей информации. Но вам будет сложно сосредоточиться на чём-то, возможно пойдёт всё не по плану, вы не сможете принять окончательных решений в важных вопросах. И если у вас это не получается, не стоит расстраиваться. Оставьте это на потом, спокойно заканчивайте начатые дела. Крайне осторожны будьте с финансами, так как на этой неделе могут быть непредвиденные затраты. Не стоит вкладывать финансы в любые проекты. Также, неразбериха может быть и в личных отношениях.

ВОДОЛЕИ

Это неделя будет для вас весьма сложной. Вы можете чувствовать раздражительность, вы не сможете сосредоточиться на каких-то конкретных вопросах. У Вас будет желание постоянно выяснять отношения, особенно с вашими близкими. Будьте осторожны, чтобы не наделать ошибок. Финансово неделя может быть очень успешной, Вы можете получить неожиданную прибыль, иметь хорошую материальную поддержку. Постарайтесь сохранять спокойствие и откладывать сложные вопросы на потом.

РЫБЫ

Это неделя одна из самых сильных в году, поскольку слишком много планет сейчас будет находиться в знаке Рыб. В вашем знаке произойдет новолуние 10 марта. Поэтому постарайтесь в воскресенье загадать все ваши желания, написать четкие планы и они обязательно сбудутся. Но вам, на этой неделе, будет сложно разобраться в том, чего Вы на самом деле хотите, как вы видите свое будущее. Помешают вам ваши иллюзии и несобранность. Поэтому постарайтесь больше опираться на интуицию. Эта неделя одна из самых сильных периодов для тех Рыб, кто занимается творчеством, медитациями и другими духовными практиками. Здесь у вас может быть самый настоящий прорыв.