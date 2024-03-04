Тиждень боротьби з напругою: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 - 10 березня

Цього тижня велике скупчення планет змусить відчувати слабкість і дратівливість представників багатьох знаків Зодіаку. У цей період краще розібратися у своєму внутрішньому світі. Про те, що віщують нам зірки спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Цього тижня буде велике скупчення планет у знаку Риб. Тож, цей тиждень прекрасний для всіх творчих людей, а також для тих, хто любить займатися психологією, самопізнанням і духовним розвитком. У цей період чудово займатися йогою, медитацією, глибоко розбиратися у своєму внутрішньому світі.

Це сильний час для всіх творчих людей. Прекрасно зараз відвідувати театри, виставки. Але, також ми відчуватимемо слабкість, дратівливість, тривожність і неуважність. Тому не варто обтяжувати себе активними справами і не вимагати від себе та інших занадто великого розумового напруження.

Головною подією цього тижня буде молодик, який відбудеться 10 березня об 11.00 за київським часом у знаку Риб. Через це протягом найближчого місяця нам потрібно буде подивитися вглиб себе, зайнятися своїми душевними якостями і проявляти більше турботи одне про одного.

Негативний аспект цього тижня - це Марс у Водолії, який матиме напружену квадратуру до Урану в знаку Тельця. Цей аспект говорить про агресивні військові дії, високу аварійність, техногенні небезпеки, а також небезпеку від вибухів", - розповіла астролог.

За її словами, у гороскопі України ми спостерігатимемо досить багато напружених аспектів. Найбільш напружені дні - це 7 і 8 березня.

ОВНИ

Для вас цей тиждень буде дуже схожим на попередній. Найважливішими для вас будуть питання внутрішнього світу. Постарайтеся не перевантажувати себе, приділіть часу своєму внутрішньому розвитку. Цього тижня можуть розкритися дуже багато таємниць і на багато що проллється світло. Вам не вистачить енергії для того, щоб реалізовувати нові плани. Постарайтеся закінчувати розпочате. Будьте обережні з фінансами: з одного боку, ви можете отримати великий прибуток, хорошу матеріальну підтримку. З іншого, при нерозумному ставленні до грошей, ви можете втратити всі свої заощадження.

ТЕЛЬЦІ

Для вас цей тиждень буде досить активним, особливо в реалізації ваших планів і проєктів. Зараз на вас можуть обрушитися багато нових пропозицій, але будьте обережні, щоб не потрапити до рук авантюристів. Ваші справи можуть йти дуже активно, сумбурно і нічого не буде слідувати плану. Будьте обережні з вашим керівництвом, тут можливі гострі конфлікти. Зараз не час реалізовувати всі свої амбітні задумки, краще закінчуйте розпочате.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень принесе вам безліч сумбурних подій. З одного боку, вам відкриються безліч цікавих можливостей по роботі і по просуванню по службі, а з іншого боку, буде дуже багато незрозумілих і заплутаних ситуацій, багато невизначеності. Тому не поспішайте зараз ухвалювати тверді рішення, якщо ви не готові до них. Також будьте обережні у стосунках з іноземцями і бажано відмовитися від далеких поїздок. Весь тиждень ви перебуватимете у великих душевних переживаннях у роздумах. Постарайтеся більше відпочивати і висипатися.

РАКИ

Прекрасний тиждень для самопізнання і для будь-якого виду навчання, духовних практик і далеких поїздок. До кінця тижня ви можете отримати прекрасну пропозицію, про яку давно мріяли. У середині тижня стежте за своїми емоціями, тому що ви можете відчувати велику дратівливість і втому. Постарайтеся більше відпочивати і набиратися сил.

ЛЕВИ

Цього тижня до вас несподівано можуть прийти цікаві пропозиції, також будуть вдалі рішення багатьох ваших питань у зовсім незвичний спосіб. Протягом тижня ви відчуватимете дуже велику напругу. Вам не варто зараз спиратися на своїх партнерів по бізнесу, остерігайтеся великих конфліктів із подружжям, особливо до кінця тижня. Намагайтеся через спорт і піші прогулянки знімати свою напругу.

ДІВИ

Цей тиждень для вас буде одним із найскладніших цього року. Буде дуже велика напруженість і конфліктність. Особливо можуть розладитися стосунки з партнерами по бізнесу, і в шлюбі також можуть бути дуже великі пристрасті. І все це може бути через події, які будуть незрозумілі для вас.

Тому постарайтеся не шукати в цьому логіку цього тижня і не з'ясовувати стосунки. Просто довіртеся своїм близьким і спирайтеся на свою інтуїцію. На вихідних вам треба гарненько відпочити. Не починайте нічого нового.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень хороший для того, щоб ви почали займатися своїм власним здоров'ям. Приділіть більше часу собі. У роботі у вас буде дуже багато різних можливостей, але, на жаль, не вийде робити все за планом. Можливе порушення режиму роботи та сну. Тому постарайтеся не перезавантажувати себе, особливо на вихідних. Також вам варто відмовитися від ризикових ситуацій, не варто робити те, до чого ви не готові. Відкладіть складні для вас завдання на потім.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень для вас буде дуже напруженим. Тут знадобиться чимала витримка. Зберігайте спокій. Найбільше вас зачеплять теми шлюбних і любовних стосунків. Пристрасті можуть мати найбільше напруження протягом цього року. Тому всі любовні з'ясування стосунків краще залишити. Постарайтеся більше зараз приділяти часу своєму здоров'ю і нагальним справам. Закінчуйте все розпочате раніше.

СТРІЛЬЦІ

Найімовірніше, цей тиждень буде дуже домашнім, де ви максимально займатиметеся питаннями побуту. Можливо, у вас буде занепад сил і бажання нічого не робити. Тому вам варто поберегти себе, відпочиньте, постарайтеся гарненько виспатися. Початок тижня може бути надмірно емоційним, а до кінця тижня виникнути багато питань, що стосуються ваших родичів. Ви змушені будете вирішувати якісь складні завдання, але постарайтеся все-таки не приймати важливих рішень. Робіть усе в міру можливості. Бережіть себе.

КОЗЕРОГИ

Тиждень може принести вам багато цікавих зустрічей і хорошої інформації. Але вам буде складно зосередитися на чомусь, можливо, піде все не за планом, ви не зможете прийняти остаточних рішень у важливих питаннях. І якщо у вас це не виходить, не варто засмучуватися. Залиште це на потім, спокійно закінчуйте розпочаті справи. Вкрай обережними будьте з фінансами, оскільки цього тижня можуть бути непередбачені витрати. Не варто вкладати фінанси в будь-які проєкти. Також, плутанина може бути і в особистих стосунках.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень буде для вас вельми складним. Ви можете відчувати дратівливість, ви не зможете зосередитися на якихось конкретних питаннях. У вас буде бажання постійно з'ясовувати стосунки, особливо з вашими близькими. Будьте обережні, щоб не наробити помилок. Фінансово тиждень може бути дуже успішним, ви можете отримати несподіваний прибуток, мати хорошу матеріальну підтримку. Постарайтеся зберігати спокій і відкладати складні питання на потім.

РИБИ

Цей тиждень один із найсильніших у році, оскільки надто багато планет зараз перебуватиме в знаку Риб. У вашому знаку відбудеться молодик 10 березня. Тому постарайтеся в неділю загадати всі ваші бажання, написати чіткі плани і вони обов'язково збудуться. Але вам цього тижня буде складно розібратися в тому, чого ви насправді хочете, як ви бачите своє майбутнє. Завадять вам ваші ілюзії і незібраність. Тому постарайтеся більше спиратися на інтуїцію. Цей тиждень один із найсильніших періодів для тих Риб, хто займається творчістю, медитаціями та іншими духовними практиками. Тут у вас може бути справжнісінький прорив.