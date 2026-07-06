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Небо определит результат этой войны, чем дальше путин от москвы, тем ближе будет конец - Зеленский

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Президент Зеленский считает, что решающая битва произойдет в небе. Он заявил, что когда на москву будут лететь тысяча дронов, путин почувствует это лично.

Небо определит результат этой войны, чем дальше путин от москвы, тем ближе будет конец - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что небо определит исход этой войны, ведь когда на Москву будут лететь не сто дронов, а тысяча, российский диктатор Владимир Путин будет чувствовать это лично, особенно когда ему посоветуют уехать за Урал. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, несмотря на неоднократные российские ракетные обстрелы и обстрелы с беспилотников, Зеленский выразил уверенность в том, что Украина может победить.

Если наши партнеры не покинут Украину финансово, если наши солдаты продолжат удерживать фронт, если каждый километр российского продвижения будет стоить им десятков тысяч, а иногда и сотен тысяч личного состава, тогда решающая битва произойдет в небе. Небо определит исход этой войны 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что нанеся удар по Крыму и отрезав к нему точки доступа, Украина показала, что означает оперативно контролировать небо в конкретной точке, в конкретное время.

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Когда на Москву будут лететь не сто дронов, а тысяча… он (Путин - ред.) поймет. Как только он начнет чувствовать это лично, как только начнет видеть это собственными глазами, вы увидите советников, которые призывают его переехать куда-то за Урал. Чем дальше Путин от Москвы, тем ближе будет конец войны 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы саммит НАТО в Анкаре не был "пустым". Нужны решения лидеров в защите жизни, безопасности сотрудничества, оборонных возможностях. 

Павел Башинский

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