Небо определит результат этой войны, чем дальше путин от москвы, тем ближе будет конец - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский считает, что решающая битва произойдет в небе. Он заявил, что когда на москву будут лететь тысяча дронов, путин почувствует это лично.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что небо определит исход этой войны, ведь когда на Москву будут лететь не сто дронов, а тысяча, российский диктатор Владимир Путин будет чувствовать это лично, особенно когда ему посоветуют уехать за Урал. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, несмотря на неоднократные российские ракетные обстрелы и обстрелы с беспилотников, Зеленский выразил уверенность в том, что Украина может победить.
Если наши партнеры не покинут Украину финансово, если наши солдаты продолжат удерживать фронт, если каждый километр российского продвижения будет стоить им десятков тысяч, а иногда и сотен тысяч личного состава, тогда решающая битва произойдет в небе. Небо определит исход этой войны
Он добавил, что нанеся удар по Крыму и отрезав к нему точки доступа, Украина показала, что означает оперативно контролировать небо в конкретной точке, в конкретное время.
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Когда на Москву будут лететь не сто дронов, а тысяча… он (Путин - ред.) поймет. Как только он начнет чувствовать это лично, как только начнет видеть это собственными глазами, вы увидите советников, которые призывают его переехать куда-то за Урал. Чем дальше Путин от Москвы, тем ближе будет конец войны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы саммит НАТО в Анкаре не был "пустым". Нужны решения лидеров в защите жизни, безопасности сотрудничества, оборонных возможностях.