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"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в Крыму

Киев • УНН

 • 1860 просмотра

Бойцы Сил беспилотных систем поразили два танкера в Азовском море и нефтебазу в Керчи. Также были поражены два ЗРК С-400 "Триумф" и РЛС "Небо-У".

"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в Крыму

Этой ночью бойцы Сил беспилотных систем поразили в Азовском море два танкера, которые доставили топливо в оккупированный Крым, на самом полуострове также была поражена нефтебаза, пишет УНН

"В Азовском море застигнуты два танкера с бензином из Таганрога в Крым, на суше — два ЗРК С-400 "Триумф", горит нефтебаза в Керчи и РЛС "Небо-У", — сообщил Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.  

В целом этой ночью бойцы СБС отработали по 47 законным военным целям во вражеском тылу и в оперативной глубине противника. 

Среди них: 

  • Танкер проекта 15781, Азовское море, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";
    • Танкер проекта 15781, Азовское море, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";
      • Нефтебаза "Керчь", н.п. Керчь, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";
        • РЛС "НЕБО-У", н.п. Керчь, АР Крым, Отряд "13" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";
          • ЗРК С-400 "Триумф", н.п. Глазовка, АР Крым, Отряд "13" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";
            • ЗРК С-400 "Триумф", н.п. Косенки, Брянская обл., 413 оп СБС "Рейд". 

              По словам "Мадьяра", два застигнутых танкера из теневого флота рф перевозили по 7 тысяч тонн топлива каждый (объём 200 вагонов-цистерн).

              Напомним 

              Также в ночь на 6 июля был поражён ключевой объект магистральной электросети ПС 330 кВ "Симферопольская" в Симферополе. Эта подстанция стала 38 объектом энергетической инфраструктуры, поражённым украинскими беспилотниками в Крыму и на южных оккупированных территориях. 

              Добавим 

              Силы обороны Украины методично наносят удары по энергетическим объектам в оккупированном Крыму. После атаки в ночь на 6 июля, по сообщениям местных пабликов, весь полуостров остался без электроэнергии, в некоторых районах также пропала связь. 

              Следует добавить, что в течение июня украинские военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары были осуществлены с помощью беспилотников FP-2 производства Fire Point и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

              Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Ещё два моста через Северо-Крымский канал – в районе населённых пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня. 

              Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. 

              В ночь против 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

              Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге. 

              Юлия Мельник

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