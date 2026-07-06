"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в Крыму

Этой ночью бойцы Сил беспилотных систем поразили в Азовском море два танкера, которые доставили топливо в оккупированный Крым, на самом полуострове также была поражена нефтебаза, пишет УНН.

"В Азовском море застигнуты два танкера с бензином из Таганрога в Крым, на суше — два ЗРК С-400 "Триумф", горит нефтебаза в Керчи и РЛС "Небо-У", — сообщил Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

В целом этой ночью бойцы СБС отработали по 47 законным военным целям во вражеском тылу и в оперативной глубине противника.

Среди них:

Танкер проекта 15781, Азовское море, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";

Танкер проекта 15781, Азовское море, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";

Нефтебаза "Керчь", н.п. Керчь, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";

РЛС "НЕБО-У", н.п. Керчь, АР Крым, Отряд "13" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";

ЗРК С-400 "Триумф", н.п. Глазовка, АР Крым, Отряд "13" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра";

ЗРК С-400 "Триумф", н.п. Косенки, Брянская обл., 413 оп СБС "Рейд".

По словам "Мадьяра", два застигнутых танкера из теневого флота рф перевозили по 7 тысяч тонн топлива каждый (объём 200 вагонов-цистерн).

Напомним

Также в ночь на 6 июля был поражён ключевой объект магистральной электросети ПС 330 кВ "Симферопольская" в Симферополе. Эта подстанция стала 38 объектом энергетической инфраструктуры, поражённым украинскими беспилотниками в Крыму и на южных оккупированных территориях.

Добавим

Силы обороны Украины методично наносят удары по энергетическим объектам в оккупированном Крыму. После атаки в ночь на 6 июля, по сообщениям местных пабликов, весь полуостров остался без электроэнергии, в некоторых районах также пропала связь.

Следует добавить, что в течение июня украинские военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары были осуществлены с помощью беспилотников FP-2 производства Fire Point и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Ещё два моста через Северо-Крымский канал – в районе населённых пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа.

В ночь против 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.