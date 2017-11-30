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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70027 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 55975 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64216 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 72741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115449 просмотра

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Опасности криптовалют: названо шесть основных рисков

Опасности криптовалют: названо шесть основных рисков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Нацбанк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг, считают, что крипловалюта в Украине опасна из-за мошенников и отсутствия правового регулирования. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР,  передает УНН.

"Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, что осуществляют такие операции на собственный риск", – говорится в сообщении.

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Среди основных рисков рынка криптовалют чиновники определили следующее:

возможность потери средств из-за кражи (в результате атаки на платформы обмена криптовалюты, или инфраструктуру пользования);

отсутствие гарантий возврата инвестированных средств в криптовалюты. Поскольку такие сбережения не считаются банковскими депозитами, то их возврат не гарантируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц;

возможность мошенничества. Криптовалюты могут использовать для построения финансовых пирамид, которые могут привести к потере денег;

в криптовалютах сложно использовать обычные методы оценки рыночной стоимости активов;

значительные ценовые колебания криптовалют и смежных с ним рисков;

отсутствие инфраструктуры. Поскольку криптовалюты не являются законными средствами платежа и валютами, то торговые предприятия не имеют юридического обязательства принимать их как средства платежа.

Напомним, ранее нардеп С.Рыбалка, зарегистрировал в парламенте законопроект по стимулированию развития криптовалюты. Эксперты Bitcoin Foundation называли его бессмысленным и популистским. В НБУ документ назвали преждевременным.

Политический аналитик Александр Кочетков предположил, что нардепу Рыбалке понадобилась регистрация "пустого и ненужного" законопроекта о криптовалютах только для того, чтобы попиариться на этой актуальной нынче теме.

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