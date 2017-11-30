Опасности криптовалют: названо шесть основных рисков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Нацбанк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг, считают, что крипловалюта в Украине опасна из-за мошенников и отсутствия правового регулирования. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР, передает УНН.
"Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, что осуществляют такие операции на собственный риск", – говорится в сообщении.
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Среди основных рисков рынка криптовалют чиновники определили следующее:
возможность потери средств из-за кражи (в результате атаки на платформы обмена криптовалюты, или инфраструктуру пользования);
отсутствие гарантий возврата инвестированных средств в криптовалюты. Поскольку такие сбережения не считаются банковскими депозитами, то их возврат не гарантируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц;
возможность мошенничества. Криптовалюты могут использовать для построения финансовых пирамид, которые могут привести к потере денег;
в криптовалютах сложно использовать обычные методы оценки рыночной стоимости активов;
значительные ценовые колебания криптовалют и смежных с ним рисков;
отсутствие инфраструктуры. Поскольку криптовалюты не являются законными средствами платежа и валютами, то торговые предприятия не имеют юридического обязательства принимать их как средства платежа.
Напомним, ранее нардеп С.Рыбалка, зарегистрировал в парламенте законопроект по стимулированию развития криптовалюты. Эксперты Bitcoin Foundation называли его бессмысленным и популистским. В НБУ документ назвали преждевременным.
Политический аналитик Александр Кочетков предположил, что нардепу Рыбалке понадобилась регистрация "пустого и ненужного" законопроекта о криптовалютах только для того, чтобы попиариться на этой актуальной нынче теме.