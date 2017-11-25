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Криптовалюте не дали шанса или зачем инициированы мертворожденные законопроекты

Криптовалюте не дали шанса или зачем инициированы мертворожденные законопроекты

Киев  •  УНН

 • 18635 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На примере законопроектов о криптовалютах эксперты пояснили, зачем наши народные депутаты регистрируют документы низкого качества, которые не имеют ни единого шанса быть принятыми ВРУ, передает УНН.

Напомним, что в октябре в парламенте появилось сразу два законопроекта о криптовалютах. Первый зарегистрировали под №7183. Его инициировали сразу пять нардепов во главе с Ириной Ефремовой ("Народный фронт"). Второй, спустя четыре дня, зарегистрировал "радикал" Сергей Рыбалка (№7183-1). 

Появление документов взбудоражило СМИ. Страницы изданий запестрели новостями о том, что Украина намерена легализовать биткоины. Информационную волну всячески пытался "оседлать" нардеп С.Рыбалка, принявшийся комментировать свою инициативу и в социальных сетях, и в медиа.

Однако, спустя какое-то время, по сути этих новых законопроектов выступили специалисты.

Одним из первых свое мнение о творчестве нардепов высказал Совет директоров Bitcoin Foundation Ukraine (организация, поддерживающая развитие криптовалютной индустрии в Украине с 2014 года).

Вердикт экспертов BFU прозвучал достаточно жестко. В организации проекты народных избранников назвали бесперспективными, популистскими и лишенными сути. 

"Самое главное, что в них отсутствует  -  это цель принятия. Из сформулированных положений невозможно понять, на какой социальный эффект рассчитывают депутаты, кроме того, чтобы попасть в ленты новостей. Стоит ожидать, что оба данных законопроекта не смогут пройти голосования, а станут очередными памятниками украинскому парламентскому пиару", - подчеркнули в BFU.

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Свое мнение по поводу законопроектов высказали и в НБУ. Регулятор указал на то, что подобные документы требует серьезного экспертного подхода, и именно поэтому при Минфине создана рабочая группа, которая как раз и занимается разработкой законодательной базы для развития индустрии криптовалют в Украине.

"Этим вопросом занимается рабочая группа во главе с Министерством финансов Украины совместно с финансовыми учреждениями и экспертами отрасли.

Стоит отметить, что работа группы представителей регуляторов продолжается, и законопроекты №7183 от 6 октября 2017 года и №7183-1 от 10 октября 2017 года (С.Рыбалки - ред.) не являются результатам наработок этой рабочей группы", - подчеркнули в НБУ.

Нацбанк также отметил, что считает законопроекты нардепов преждевременными.

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Негативную оценку "проба пера" С.Рыбалки и его коллег получила и от биткоин-агентства KUNA. Маркетолог агентства Вадим Попов отметил, что их позиция касательно инициатив политиков полностью совпадает с оценкой законопроектов от BFU.

Таким образом, экспертное сообщество, - специалисты, знающие о биткоинах и майнинге непонаслышке, - в один голос раскритиковали попытку депутатов пропиариться на теме криптовалют. Именно так они окрестили законопроекты народных избранников.

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, тема криптовалют заинтересовала нардепов, в частности, и "радикала" С.Рыбалку, потому что о ней можно громко покричать.

"НБУ долго собирал специалистов вокруг этого вопроса и, поверьте, их не так уж много. Изначально этим занималась Гонтарева, потом тема была брошена на произвол. Далее нашелся депутат Рыбалка, который начал ее подымать. Но, наши нардепы не разбираются в начислении пенсий, о какой криптовалюте может идти речь?" - сказал он и добавил, что фракция "радикалов", к которой принадлежит С.Рыбалка, всегда "больше рассказывает, чем делает".

По сути, законопроект С.Рыбалки, который эксперты назвали лишенным смысла, - это "зря потраченное время", считает А.Кочетков.

"Перспектив никаких (у документа - ред.). Пуcтая работа, и не понятно, кому она такая нужна", - сказал политолог.

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя бессмысленную работу депутатов по части подготовки бесперспективных законопроектов, назвал ее борьбой за нишу в целях личного пиара.

"Здесь и пиар, и деньги. Также – борьба за нишу. У некоторых наших депутатов криптовалют десятки, а то и сотни миллионов и об этом говорят их декларации", - сказал он.

Эксперт добавил, что поскольку криптовалюта сегодня – это серьезный тренд и важный финансовый инструмент, то среди заинтересованных может идти борьба за первенство в вопросе правового урегулирования этой индустрии с целью получения денежных выгод.

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Таким образом, вместо того, чтобы провести фундаментальную работу по подготовке основательного законопроекта о криптовалютах, украинские политики отдали предпочтение лоббизму и пиару. Однако, как первое, так и второе, к сожалению, одинаково щедро оплачивается налогами граждан.

Вывод из этого один: таким медиа-зависимым депутатам, как С.Рыбалка, похоже, важнее количество "лайков" под пиар-сообщением в соцсетях, нежели реальное урегулирование спорных вопросов в финансовой сфере.

Напомним, что парламент недавно уволил С.Рыбалку с должности главы банковского комитета ВРУ. Среди причин такого решения - подозрение семейного бизнеса нардепа в торговле товарами с ОРДЛО

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