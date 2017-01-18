Народний депутат від “Радикальної партії” С.Рибалка не виконав передвиборчих обіцянок

Загалом, не виконаних обіцянок у С.Рибалки залишилось як мінімум 12.

Народний депутат від “РПЛ” обіцяв:

- створити антикорупційний корпус;

- ввести кризовий податок для олігархів;

- визнати сім’ї з двома дітьми багатодітними;

- в кожному селі створити фельдшерсько-акушерський пункт;

- переглянути Держбюджет -2016;

- відновити виробництво повного циклу;

- побудувати нові виробництва поблизу кордонів з ЄС;

- зменшити податки на заробітну плату;

- притягнути до кримінальної відповідальності чиновників, причетних до організації сепаратистів на сході України;

- сприяти створенню потенційних партизанських загонів для оборони великих міст;

- допомогти українському виробнику шляхом надання кредитів на розвиток під 5% на 10 років;

- звернутися до органів юстиції щодо незаконного поновлення на посаді директора МТСБУ.

Ще 9 обіцянок С.Рибалки знаходяться у процесі виконання. Нардеп заявив, що домагатиметься повернення ядерного статусу України, списання 75% зовнішніх міжнародних кредитів та анулювання всіх боргів перед Росією, як відповідь на агресію.

Ймовірність втілення обіцянок С.Рибалки у життя прокоментував УНН народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради Юрій Кармазін.

“Треба чітко відрізняти позицію депутата (C.Рибалки – ред.), яку він висловлює і його можливості.

Цей депутат ввійшов свого часу у парламентську більшість і з цією більшістю голосував вже за два злочинних бюджета, в злочинний спосіб, порушуючи 11 норм Конституції України.

Разом із більшістю він мав можливості виконувати те, про що він казав.

Але нічого цього не зробив, тому що він і його так звана політична сила - це плід популізму.

Я пам'ятаю як під Києвом у Бориспільському районі імітувалася участь в АТО цією силою. Незважаючи на постановочні кадри, ця сила отримала нагородну зброю. Тому це дрібні популісти і брехуни. Іншого я сказати не можу.

Вони принесли шкоди державі більше, ніж Путін, тому що з РФ стали більше торгувати сьогодні. Російські банки, ви бачите, тільки наростили потужність із 14 до 43% в банківській системі України. Усе відбувається із точністю до навпаки. А люди, які голосують за бюджет, ви бачите також, виявилися брехунами. Я вважаю, що це навіть не популізм, а брехня.

Якщо шахрай дурить когось – його притягають до відповідальності кримінальної, а тут – привселюдне шахрайство. Все що наобіцяно, це привселюдне шахрайство, це кримінальний злочин”, - зазначив Ю.Кармазін.