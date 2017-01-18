Народный депутат от "Радикальной партии" С.Рыбалка не выполнил предвыборных обещаний

В общем, не выполненных обещаний у С.Рыбалка осталось как минимум 12.

Народный депутат от "РПЛ" обещал

- Создать антикоррупционный корпус;

- Ввести кризисный налог для олигархов;

- Признать семьи с двумя детьми многодетными;

- В каждом селе создать фельдшерско-акушерский пункт;

- Пересмотреть Госбюджет -2016;

- Восстановить производства полного цикла;

- Построить новые производства вблизи границ с ЕС;

- Уменьшить налоги на заработную плату;

- Привлечь к уголовной ответственности чиновников, причастных к организации сепаратистов на востоке Украины;

- Способствовать созданию потенциальных партизанских отрядов для обороны крупных городов;

- Помочь украинскому производителю путем предоставления кредитов на развитие под 5% на 10 лет;

- Обратиться в органы юстиции о незаконном восстановлении в должности директора МТСБУ.

Еще 9 обещаний С.Рыбалка находятся в процессе выполнения. Нардеп заявил, что будет добиваться возвращения ядерного статуса Украины, списание 75% внешних международных кредитов и аннулирования всех долгов перед Россией, как ответ на агрессию.

Вероятность реализации обещаний С.Рыбалка в жизнь прокомментировал УНН народный депутат четырех созывов Верховной Рады Юрий Кармазин.

"Надо четко отличать позицию депутата (C.Рибалки - ред.), которую он выражает и его возможности.

Этот депутат вошел в свое время в парламентское большинство и с этим большинством голосовал уже за два преступных бюджета, в преступный образ, нарушая 11 норм Конституции Украины.

Вместе с большинством он имел возможности выполнять то, о чем он говорил.

Но ничего этого не сделал, потому что он и его так называемая политическая сила - это плод популизма.

Я помню как под Киевом в Бориспольском районе имитировалась участие в АТО этой силой. Несмотря на постановочные кадры, эта сила получила наградное оружие. Поэтому это мелкие популисты и лжецы. Другого я сказать не могу.

Они принесли ущерб государству больше чем Путин, потому что с РФ стали больше торговать сегодня. Российские банки, вы видите, только нарастили мощность с 14 до 43% в банковской системе Украины. Все происходит с точностью до наоборот. А люди, которые голосуют за бюджет, вы видите также, оказались лжецами. Я считаю, что это даже не популизм, а ложь.

Если мошенник обманывает кого-то - его привлекают к ответственности уголовной, а здесь - публичное мошенничество. Все что наобещано, это публичное мошенничество, это уголовное преступление ", - отметил Ю.Кармазин.