Народный депутат от "Радикальной партии" С.Рыбалка не выполнил предвыборных обещаний
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись в 2014 году, народный депутат от "Радикальной партии", председатель Комитета ВР по финансовой политике Сергей Рыбалка наобещал электорату от улучшения ситуации в налоговой сфере до создания в каждом селе фельдшерско-акушерского пункта. Ни одно из этих обещаний за два года выполнено не было, сообщает УНН со ссылкой на портал "Слово и дело".
В общем, не выполненных обещаний у С.Рыбалка осталось как минимум 12.
Народный депутат от "РПЛ" обещал
- Создать антикоррупционный корпус;
- Ввести кризисный налог для олигархов;
- Признать семьи с двумя детьми многодетными;
- В каждом селе создать фельдшерско-акушерский пункт;
- Пересмотреть Госбюджет -2016;
- Восстановить производства полного цикла;
- Построить новые производства вблизи границ с ЕС;
- Уменьшить налоги на заработную плату;
- Привлечь к уголовной ответственности чиновников, причастных к организации сепаратистов на востоке Украины;
- Способствовать созданию потенциальных партизанских отрядов для обороны крупных городов;
- Помочь украинскому производителю путем предоставления кредитов на развитие под 5% на 10 лет;
- Обратиться в органы юстиции о незаконном восстановлении в должности директора МТСБУ.
Еще 9 обещаний С.Рыбалка находятся в процессе выполнения. Нардеп заявил, что будет добиваться возвращения ядерного статуса Украины, списание 75% внешних международных кредитов и аннулирования всех долгов перед Россией, как ответ на агрессию.
Вероятность реализации обещаний С.Рыбалка в жизнь прокомментировал УНН народный депутат четырех созывов Верховной Рады Юрий Кармазин.
"Надо четко отличать позицию депутата (C.Рибалки - ред.), которую он выражает и его возможности.
Этот депутат вошел в свое время в парламентское большинство и с этим большинством голосовал уже за два преступных бюджета, в преступный образ, нарушая 11 норм Конституции Украины.
Вместе с большинством он имел возможности выполнять то, о чем он говорил.
Но ничего этого не сделал, потому что он и его так называемая политическая сила - это плод популизма.
Я помню как под Киевом в Бориспольском районе имитировалась участие в АТО этой силой. Несмотря на постановочные кадры, эта сила получила наградное оружие. Поэтому это мелкие популисты и лжецы. Другого я сказать не могу.
Они принесли ущерб государству больше чем Путин, потому что с РФ стали больше торговать сегодня. Российские банки, вы видите, только нарастили мощность с 14 до 43% в банковской системе Украины. Все происходит с точностью до наоборот. А люди, которые голосуют за бюджет, вы видите также, оказались лжецами. Я считаю, что это даже не популизм, а ложь.
Если мошенник обманывает кого-то - его привлекают к ответственности уголовной, а здесь - публичное мошенничество. Все что наобещано, это публичное мошенничество, это уголовное преступление ", - отметил Ю.Кармазин.