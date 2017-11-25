Криптовалюті не дали шансу або навіщо ініційовано мертвонароджені законопроекти

Нагадаємо, що в жовтні в парламенті з'явилося відразу два законопроекти про криптовалюту. Перший зареєстрували під №7183. Його ініціювали відразу п'ять нардепів на чолі з Іриною Єфремовою ("Народний фронт"). Другий, через чотири дні, зареєстрував "радикал" Сергій Рибалка (№7183-1).

Поява документів сполохала ЗМІ. Сторінки видань зарясніли новинами про те, що Україна має намір легалізувати біткоіни. Інформаційну хвилю всіляко намагався "осідлати" нардеп С.Рибалка, взявся коментувати свою ініціативу і в соціальних мережах, і в медіа.

Однак, через певний час, по суті цих нових законопроектів виступили фахівці.

Одним з перших свою думку про творчість нардепів висловила Рада директорів Bitcoin Foundation Ukraine (організація, що підтримує розвиток криптовалютної індустрії в Україні з 2014 року).

Вердикт експертів BFU пролунав досить жорстко. В організації проекти народних обранців назвали безперспективними, популістськими і позбавленими суті.

"Найголовніше, що в них відсутнє - це мета прийняття. Зі сформульованих положень неможливо зрозуміти, на який соціальний ефект розраховують депутати, крім того, щоб потрапити в стрічки новин. Варто очікувати, що обидва цих законопроекти не зможуть пройти голосування, а стануть черговими пам'ятниками українському парламентському піару", - підкреслили в BFU.

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Свою думку з приводу законопроектів висловили і в НБУ. Регулятор вказав на те, що подібні документи вимагають серйозного експертного підходу, і саме тому при Мінфіні створена робоча група, яка як раз і займається розробкою законодавчої бази для розвитку індустрії криптовалют в Україні.

"Цим питанням займається робоча група на чолі з Міністерством фінансів України спільно з фінансовими установами та експертами галузі.

Варто зазначити, що робота групи представників регуляторів триває, і законопроекти №7183 від 6 жовтня 2017 року і №7183-1 від 10 жовтня 2017 роки (С.Рибалки - ред.) не є результатами напрацювань цієї робочої групи", - підкреслили в НБУ.

Нацбанк також зазначив, що вважає законопроекти нардепів передчасними.

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Негативну оцінку "проба пера" С.Рибалки і його колег отримала і від біткоін-агентства KUNA. Маркетолог агентства Вадим Попов зазначив, що їхня позиція щодо ініціатив політиків повністю збігається з оцінкою законопроектів від BFU.

Таким чином, експертна спільнота, - фахівці, які знають про біткоіни і майнінг не з чуток, - в один голос розкритикували спробу депутатів пропіаритися на темі криптовалюти. Саме так вони охрестили законопроекти народних обранців.

На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, тема криптовалюти зацікавила нардепів, зокрема, і "радикала" С.Рибалку, тому що про неї можна голосно покричати.

"НБУ довго збирав фахівців навколо цього питання і, повірте, їх не так вже й багато. Спочатку цим займалася Гонтарева, потім тема була покинута. Далі знайшовся депутат Рибалка, який почав її порушувати. Але, наші нардепи не розбираються в нарахуванні пенсій, про яку криптовалюту може йтися?" - сказав він і додав, що фракція "радикалів", до якої належить С.Рибалка, завжди "більше розповідає, ніж робить".

По суті, законопроект С.Рибалки, який експерти назвали позбавленим сенсу, - це "даремно витрачений час", вважає О.Кочетков.

"Перспектив ніяких (у документу - ред.). Пуста робота, і не зрозуміло, кому вона така потрібна", - сказав політолог.

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Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник, коментуючи безглузду роботу депутатів у частині підготовки безперспективних законопроектів, назвав її боротьбою за нішу в цілях особистого піару.

"Тут і піар, і гроші. Також - боротьба за нішу. У деяких наших депутатів криптовалюти десятки, а то і сотні мільйонів і про це говорять їхні декларації", - сказав він.

Експерт додав, що оскільки криптовалюта сьогодні - це серйозний тренд і важливий фінансовий інструмент, то серед зацікавлених може йти боротьба за першість у питанні правового врегулювання цієї індустрії з метою отримання грошових вигод.

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Таким чином, замість того, щоб провести ґрунтовну наукову розвідку з підготовки ґрунтовного законопроекту про криптовалюту, українські політики віддали перевагу лобізму і піару. Однак, як перше, так і друге, на жаль, однаково щедро оплачується податками громадян.

Висновок з цього один: таким медіа-залежним депутатам, як С.Рибалка, схоже, важливіше кількість "лайків" під піар-повідомленням в соцмережах, ніж реальне врегулювання спірних питань у фінансовій сфері.

Нагадаємо, що парламент нещодавно звільнив С.Рибалку з посади голови банківського комітету ВРУ. Серед причин такого рішення - підозра сімейного бізнесу нардепа в торгівлі товарами з ОРДЛО.