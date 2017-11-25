Криптовалюті не дали шансу або навіщо ініційовано мертвонароджені законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На прикладі законопроектів про криптовалюту експерти пояснили, навіщо наші народні депутати реєструють документи низької якості, які не мають жодного шансу бути прийнятими ВРУ, передає УНН.
Нагадаємо, що в жовтні в парламенті з'явилося відразу два законопроекти про криптовалюту. Перший зареєстрували під №7183. Його ініціювали відразу п'ять нардепів на чолі з Іриною Єфремовою ("Народний фронт"). Другий, через чотири дні, зареєстрував "радикал" Сергій Рибалка (№7183-1).
Поява документів сполохала ЗМІ. Сторінки видань зарясніли новинами про те, що Україна має намір легалізувати біткоіни. Інформаційну хвилю всіляко намагався "осідлати" нардеп С.Рибалка, взявся коментувати свою ініціативу і в соціальних мережах, і в медіа.
Однак, через певний час, по суті цих нових законопроектів виступили фахівці.
Одним з перших свою думку про творчість нардепів висловила Рада директорів Bitcoin Foundation Ukraine (організація, що підтримує розвиток криптовалютної індустрії в Україні з 2014 року).
Вердикт експертів BFU пролунав досить жорстко. В організації проекти народних обранців назвали безперспективними, популістськими і позбавленими суті.
"Найголовніше, що в них відсутнє - це мета прийняття. Зі сформульованих положень неможливо зрозуміти, на який соціальний ефект розраховують депутати, крім того, щоб потрапити в стрічки новин. Варто очікувати, що обидва цих законопроекти не зможуть пройти голосування, а стануть черговими пам'ятниками українському парламентському піару", - підкреслили в BFU.
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Свою думку з приводу законопроектів висловили і в НБУ. Регулятор вказав на те, що подібні документи вимагають серйозного експертного підходу, і саме тому при Мінфіні створена робоча група, яка як раз і займається розробкою законодавчої бази для розвитку індустрії криптовалют в Україні.
"Цим питанням займається робоча група на чолі з Міністерством фінансів України спільно з фінансовими установами та експертами галузі.
Варто зазначити, що робота групи представників регуляторів триває, і законопроекти №7183 від 6 жовтня 2017 року і №7183-1 від 10 жовтня 2017 роки (С.Рибалки - ред.) не є результатами напрацювань цієї робочої групи", - підкреслили в НБУ.
Нацбанк також зазначив, що вважає законопроекти нардепів передчасними.
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Негативну оцінку "проба пера" С.Рибалки і його колег отримала і від біткоін-агентства KUNA. Маркетолог агентства Вадим Попов зазначив, що їхня позиція щодо ініціатив політиків повністю збігається з оцінкою законопроектів від BFU.
Таким чином, експертна спільнота, - фахівці, які знають про біткоіни і майнінг не з чуток, - в один голос розкритикували спробу депутатів пропіаритися на темі криптовалюти. Саме так вони охрестили законопроекти народних обранців.
На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, тема криптовалюти зацікавила нардепів, зокрема, і "радикала" С.Рибалку, тому що про неї можна голосно покричати.
"НБУ довго збирав фахівців навколо цього питання і, повірте, їх не так вже й багато. Спочатку цим займалася Гонтарева, потім тема була покинута. Далі знайшовся депутат Рибалка, який почав її порушувати. Але, наші нардепи не розбираються в нарахуванні пенсій, про яку криптовалюту може йтися?" - сказав він і додав, що фракція "радикалів", до якої належить С.Рибалка, завжди "більше розповідає, ніж робить".
По суті, законопроект С.Рибалки, який експерти назвали позбавленим сенсу, - це "даремно витрачений час", вважає О.Кочетков.
"Перспектив ніяких (у документу - ред.). Пуста робота, і не зрозуміло, кому вона така потрібна", - сказав політолог.
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Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник, коментуючи безглузду роботу депутатів у частині підготовки безперспективних законопроектів, назвав її боротьбою за нішу в цілях особистого піару.
"Тут і піар, і гроші. Також - боротьба за нішу. У деяких наших депутатів криптовалюти десятки, а то і сотні мільйонів і про це говорять їхні декларації", - сказав він.
Експерт додав, що оскільки криптовалюта сьогодні - це серйозний тренд і важливий фінансовий інструмент, то серед зацікавлених може йти боротьба за першість у питанні правового врегулювання цієї індустрії з метою отримання грошових вигод.
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Таким чином, замість того, щоб провести ґрунтовну наукову розвідку з підготовки ґрунтовного законопроекту про криптовалюту, українські політики віддали перевагу лобізму і піару. Однак, як перше, так і друге, на жаль, однаково щедро оплачується податками громадян.
Висновок з цього один: таким медіа-залежним депутатам, як С.Рибалка, схоже, важливіше кількість "лайків" під піар-повідомленням в соцмережах, ніж реальне врегулювання спірних питань у фінансовій сфері.
Нагадаємо, що парламент нещодавно звільнив С.Рибалку з посади голови банківського комітету ВРУ. Серед причин такого рішення - підозра сімейного бізнесу нардепа в торгівлі товарами з ОРДЛО.