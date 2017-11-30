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Небезпеки криптовалют: названо шість основних ризиків

Небезпеки криптовалют: названо шість основних ризиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Нацбанк України, Нацкомісія з цінних паперів та Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вважають, що крипловалюта в Україні небезпечна через шахраїв і відсутності правового регулювання. Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР, передає УНН.

"Всі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюту, повинні усвідомлювати, що здійснюють такі операції на власний ризик", - йдеться в повідомленні.

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Серед основних ризиків ринку криптовалюти чиновники визначили наступне:

можливість втрати коштів через крадіжку (в результаті атаки на платформи обміну криптовалюти, або інфраструктуру користування);

відсутність гарантій повернення інвестованих коштів в криптовалюту. Оскільки такі заощадження не вважаються банківськими депозитами, то їх повернення не гарантовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

можливість шахрайства. Криптовалюту можуть використовувати для побудови фінансових пірамід, які можуть привести до втрати грошей;

в криптовалютах складно використовувати звичайні методи оцінки ринкової вартості активів;

значні цінові коливання криптовалюти і суміжних з нею ризиками;

відсутність інфраструктури. Оскільки криптовалюта не є законним засобом платежу і валютою, то торгові підприємства не мають юридичного зобов'язання приймати їх як засіб платежу.

Нагадаємо, раніше нардеп С.Рибалка, зареєстрував у парламенті законопроект щодо стимулювання розвитку криптовалюти. Експерти Bitcoin Foundation називали його безглуздим і популістським. В НБУ документ назвали передчасним.

Політичний аналітик Олександр Кочетков припустив, що нардепу Рибалці знадобилася реєстрація "порожнього і непотрібного" законопроекту про криптовалюту тільки для того, щоб попіаритися на цій актуальній нині темі.

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