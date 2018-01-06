Опасный арсенал боеприпасов нашли в заброшенной больнице на Донбассе

В полиции отметили, что на территории Ясиноватского района сотрудниками полиции было осмотрена здание бывшей больницы, которая находится возле с. Верхнеторецкое.

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В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров.

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Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение схрона.